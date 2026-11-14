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Korkuteli çevre yolunda kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Korkuteli Çevre Yolu İmrahor Mahallesi'nde 07 EUN 68 plakalı hafif ticari araç şarampole yuvarlandı; 1 kişi öldü, 5 yaralı Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 15:13

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Korkuteli çevre yolunda kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Korkuteli çevre yolunda kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza yerinde yaşananlar:

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, Korkuteli-Denizli kara yolu Korkuteli Çevre Yolu İmrahor Mahallesi mevkiinde bir hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Sürücü Uğur K. idaresindeki 07 EUN 68 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada araç sürücüsü Uğur K. ile araçta bulunan R.B., M.U., S.A. ve Y.A. yaralandı. Araçta yolcu olarak bulunan Gökhan Cicim olay yerinde hayatını kaybetti.

Müdahale ve sağlık işlemleri:

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleler kaza yerinde yapıldı; ardından yaralılar tedavi için Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden Gökhan Cicim'in cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili olarak güvenlik güçleri ve jandarma ekipleri tarafından kaza yerinde inceleme başlatıldı. Soruşturma devam ediyor ve kaza ile ilgili detaylı tespitler yetkililerce yapılacak.

ANTALYA’NIN KORKUTELİ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA OTOMOBİLİN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI...

ANTALYA’NIN KORKUTELİ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA OTOMOBİLİN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI SONUCU 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 5 KİŞİ YARALANDI. YARALILAR, OLAY YERİNDEKİ İLK MÜDAHALELERİNİN ARDINDAN KORKUTELİ DEVLET HASTANESİ’NE KALDIRILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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