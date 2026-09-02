Samsun'da kavşakta yaşanan trafik kazasında iki kadın yaralandı

kaza yerinde ilk bulgular:

Samsun'un İlkadım ilçesinde akşam saatlerinde bir trafik kazası yaşandı. Olay, Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi Uğur Mumcu Kavşağı üzerinde saat 18.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülüğünü İshak Ali A.'nın yaptığı 55 AKY 283 plakalı otomobil, kavşakta karşıdan karşıya geçmekte olan iki kadına çarptı.

yaralılara müdahale ve hastaneye sevk:

Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralanan iki kadın, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Resmi açıklamalarda yaralıların genel durumuna ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

polis incelemesi ve trafik uyarısı:

Olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kavşakta yapılan ilk tespitler, olayın soruşturulmasının trafik işaretleri, görüş mesafesi ve sürücü ile yayaların konumlarına göre derinleştirileceğini gösteriyor. Yetkililer, özellikle akşam saatlerinde kavşaklarda dikkatli olunması ve yaya geçiş kurallarına uyulması yönünde uyarıda bulundu.

Kazanın tüm ayrıntıları polis soruşturmasının ardından netleşecek; soruşturma sonuçlandığında yetkililer tarafından kamuoyuna bilgi verilecek.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE OTOMOBİLİN YAYA İKİ KADINA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.