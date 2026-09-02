Gaziantep’ten Gazze’ye köprü: bilim, dayanışma ve somut adımlar

Programın amacı ve kapsamı:

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), 'Gazze için Bilim Kafe' etkinliği çerçevesinde 'Gaziantep’ten Gazze’ye: Bilim, Dayanışma ve Ortak Gelecek' başlıklı bir program düzenledi. Etkinlik, bilimin birleştirici gücü altında uluslararası akademik dayanışmayı güçlendirmeyi ve Gazze ile Filistin'deki yükseköğretimin sürdürülebilirliğine yönelik somut adımlar atmayı hedefledi.

Katılımcılar ve platform:

Program Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar çevrim içi olarak katıldı; Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir ile çok sayıda akademisyen ve davetli etkinlikte hazır bulundu. Filistin Yükseköğretim Bakanı Prof. Dr. Amjad Barham ile Gazze ve Filistin'deki üniversitelerin rektörleri de çevrim içi bağlantıyla programda yer aldı. Programın moderatörlüğünü GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir üstlendi.

Konuşmalar ve vurgulanan konular:

Etkinlikte, Gazze ve Filistin'deki yükseköğretim kurumlarının karşılaştığı zorluklar, akademik hayatın sürdürülebilirliği, üniversiteler arası iş birlikleri ve ortak akademik çalışmalar detaylı şekilde ele alındı. Katılımcılar, eğitimin sınırları aşan bir bağ kurma aracı olduğuna dikkat çekti ve akademik dayanışmanın somut projelere dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

Yerel ve ulusal temsilcilerin mesajları:

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, ülke olarak Filistin konusunda hassasiyetlerini dile getirerek, liderlerin uluslararası platformlarda Filistin ve Gazze vurgusu yaptığını ifade etti. Çeber, bu hassasiyetin siyasi yansımalarına da işaret etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Gazze'ye sahip çıkmanın 'insani değerleri savunmak' anlamına geldiğini belirterek, yaşananların insanlık sınavı olduğunu söyledi ve çocukların hayatının korunmasının önemine vurgu yaptı.

GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir konuşmasında, kurumun amacının Gazze ve Filistin'i yalnızca gündeme getirmek değil, onlarla birlikte yürümek olduğunu belirtti. Demir, "Somut adımlar atmak ve söylemde kalmamak için bir başlangıç bu. Bugün konuşmanın ötesine geçerek fiili adımlar atacağız" ifadelerini kullandı.

Programda çevrim içi mesaj veren Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da etkinliğin önemine değindi ve atılması gereken adımlar hakkında görüşlerini paylaştı.

Sonuç olarak, GİBTÜ'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen program, Gazze ve Filistin yükseköğretiminin sorunlarına dikkat çekmeyi, akademik iş birliklerini güçlendirmeyi ve dayanışmayı pratiğe dönüştürmek üzere adımlar atmayı gündeme taşıdı. Etkinlik katılımcılar arasında diyalog kanallarını açarken, gelecek dönemde somut projelerin hayata geçirilmesine zemin hazırlamayı amaçladı.

GİBTÜ, "Gaziantep’ten Gazze’ye: Bilim, Dayanışma ve Ortak Gelecek" programına ev sahipliği yaptı