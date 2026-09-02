Dolar 48,2937 +0,05%
Euro 56,0108 +0,13%
Bist 14.050,56 -1,25%
Altın Gram 6.860,35 +0,50%
EUR/USD 1,1594 +0,01%
Brent Petrol 95,53 +0,93%
--°

Gaziantep’ten Gazze’ye köprü: bilim, dayanışma ve somut adımlar

GİBTÜ'nün ev sahipliğinde düzenlenen 'Gazze için Bilim Kafe' programı, Gazze ve Filistin yükseköğretiminin zorluklarını, dayanışmayı ve iş birliği yollarını tartıştı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 18:42

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Gaziantep’ten Gazze’ye köprü: bilim, dayanışma ve somut adımlar

Programın amacı ve kapsamı:

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), 'Gazze için Bilim Kafe' etkinliği çerçevesinde 'Gaziantep’ten Gazze’ye: Bilim, Dayanışma ve Ortak Gelecek' başlıklı bir program düzenledi. Etkinlik, bilimin birleştirici gücü altında uluslararası akademik dayanışmayı güçlendirmeyi ve Gazze ile Filistin'deki yükseköğretimin sürdürülebilirliğine yönelik somut adımlar atmayı hedefledi.

Katılımcılar ve platform:

Program Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar çevrim içi olarak katıldı; Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir ile çok sayıda akademisyen ve davetli etkinlikte hazır bulundu. Filistin Yükseköğretim Bakanı Prof. Dr. Amjad Barham ile Gazze ve Filistin'deki üniversitelerin rektörleri de çevrim içi bağlantıyla programda yer aldı. Programın moderatörlüğünü GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir üstlendi.

Konuşmalar ve vurgulanan konular:

Etkinlikte, Gazze ve Filistin'deki yükseköğretim kurumlarının karşılaştığı zorluklar, akademik hayatın sürdürülebilirliği, üniversiteler arası iş birlikleri ve ortak akademik çalışmalar detaylı şekilde ele alındı. Katılımcılar, eğitimin sınırları aşan bir bağ kurma aracı olduğuna dikkat çekti ve akademik dayanışmanın somut projelere dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

Yerel ve ulusal temsilcilerin mesajları:

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, ülke olarak Filistin konusunda hassasiyetlerini dile getirerek, liderlerin uluslararası platformlarda Filistin ve Gazze vurgusu yaptığını ifade etti. Çeber, bu hassasiyetin siyasi yansımalarına da işaret etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Gazze'ye sahip çıkmanın 'insani değerleri savunmak' anlamına geldiğini belirterek, yaşananların insanlık sınavı olduğunu söyledi ve çocukların hayatının korunmasının önemine vurgu yaptı.

GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir konuşmasında, kurumun amacının Gazze ve Filistin'i yalnızca gündeme getirmek değil, onlarla birlikte yürümek olduğunu belirtti. Demir, "Somut adımlar atmak ve söylemde kalmamak için bir başlangıç bu. Bugün konuşmanın ötesine geçerek fiili adımlar atacağız" ifadelerini kullandı.

Programda çevrim içi mesaj veren Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da etkinliğin önemine değindi ve atılması gereken adımlar hakkında görüşlerini paylaştı.

Sonuç olarak, GİBTÜ'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen program, Gazze ve Filistin yükseköğretiminin sorunlarına dikkat çekmeyi, akademik iş birliklerini güçlendirmeyi ve dayanışmayı pratiğe dönüştürmek üzere adımlar atmayı gündeme taşıdı. Etkinlik katılımcılar arasında diyalog kanallarını açarken, gelecek dönemde somut projelerin hayata geçirilmesine zemin hazırlamayı amaçladı.

GİBTÜ, &quot;Gaziantep’ten Gazze’ye: Bilim, Dayanışma ve Ortak Gelecek&quot; programına ev sahipliği...

GİBTÜ, "Gaziantep’ten Gazze’ye: Bilim, Dayanışma ve Ortak Gelecek" programına ev sahipliği yaptı

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yeni döneme hazır: okullara 283 milyondan fazla ücretsiz ders kitabı gönderiliyo...
images

Karabük'te bölge okul yöneticileri gelecek eğitim yılı için strateji belirledi
images

Karabük’te öğrencilerin sıralarında 352 bin ücretsiz ders kitabı hazır
images

Bolu'da kurumlar bir araya geldi: okullar için koordinasyon ve güvenlik adımları...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Adana Yenibaraj Mahallesi'nde mikserin altında kalan kişi hayatını kaybetti

Sincan'da alacak tartışması sokağa taşındı, anlar kamerada

Hareketlilik haftası lansmanında nesiller arası adalet ve eşit erişim vurgulandı

Karadeniz'de istikrar çağrısı: Ukrayna Büyükelçisi Celalov’dan BBP lideri Destici’ye ziyaret

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı