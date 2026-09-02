Çatalca'da büyük çaplı uyuşturucu imalathanesine jandarma operasyonu

operasyonun detayları:

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen ihbar üzerine Çatalca'da bir adrese operasyon düzenledi. Ekiplerce yapılan baskın ve aramada, imalathane olduğu değerlendirilen alanda çok sayıda uyuşturucu madde ve üretim ekipmanı ele geçirildi.

ele geçirilen maddeler ve miktarlar:

Aramada 1 milyon 500 bin adet uyuşturucu hap ile 150 kilogram pregabalin bulundu. Ayrıca üretim ve ambalajlamada kullanıldığı değerlendirilen 11 adet top ambalaj, 1 adet hassas terazi, 1 adet karma makinesi, 1 adet kapsül dolum makinesi, 1 adet kapsül kalıplama makinesi, 2 adet kompresör, 1 adet soğutma cihazı ve 4 adet metal silindir kapsül kalıbı ele geçirildi.

soruşturma ve gözaltılar:

Aramanın ardından olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, olaya karıştığı değerlendirilen diğer 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Gözaltındaki şüphelilerin jandarmadaki sorguları devam etmektedir.

Operasyonun, suç örgütleri tarafından kurulan üretim hatlarının tespiti ve çökertilmesine yönelik yürütülen soruşturmaların bir parçası olduğu belirtilirken, ele geçirilen malzemeler kriminal incelemeye gönderildi.

İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNİN İHBAR ÜZERİNE ÇATALCA’DA DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA 1 MİLYON 500 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ, OLAYLA İLGİLİ 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.