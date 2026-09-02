Kapaklı'da son görev: Kıbrıs gazisi İsa Gökpınar uğurlandı

tören bilgileri:
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ikamet eden Kıbrıs Gazisi İsa Gökpınar hayatını kaybetti. Kapaklı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Gökpınar için bir tören düzenlendi.
cenaze kaldırılışı:
Törenin ardından Gökpınar'ın cenazesi, 1 Eylül Salı günü ikindi namazına müteakip Saray ilçesine bağlı Pazarcık Mahallesi'ndeki Pazarcık Camii'nden kaldırıldı.
defin:
Kılınan cenaze namazının ardından İsa Gökpınar, Pazarcık Mezarlığı'nda toprağa verildi.
HAYATINI KAYBEDEN KIBRIS GAZİSİ
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