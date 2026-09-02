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Kapaklı'da son görev: Kıbrıs gazisi İsa Gökpınar uğurlandı

Kapaklı'da yaşayan Kıbrıs Gazisi İsa Gökpınar için Kapaklı Sosyal Hizmet Merkezi'nde tören düzenlendi; 1 Eylül Salı ikindi namazının ardından Pazarcık Camii'nden uğurlandı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 18:43

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kapaklı'da son görev: Kıbrıs gazisi İsa Gökpınar uğurlandı

tören bilgileri:

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ikamet eden Kıbrıs Gazisi İsa Gökpınar hayatını kaybetti. Kapaklı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Gökpınar için bir tören düzenlendi.

cenaze kaldırılışı:

Törenin ardından Gökpınar'ın cenazesi, 1 Eylül Salı günü ikindi namazına müteakip Saray ilçesine bağlı Pazarcık Mahallesi'ndeki Pazarcık Camii'nden kaldırıldı.

defin:

Kılınan cenaze namazının ardından İsa Gökpınar, Pazarcık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

HAYATINI KAYBEDEN KIBRIS GAZİSİ

HAYATINI KAYBEDEN KIBRIS GAZİSİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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