Kapaklı'da son görev: Kıbrıs gazisi İsa Gökpınar uğurlandı

tören bilgileri:

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ikamet eden Kıbrıs Gazisi İsa Gökpınar hayatını kaybetti. Kapaklı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Gökpınar için bir tören düzenlendi.

cenaze kaldırılışı:

Törenin ardından Gökpınar'ın cenazesi, 1 Eylül Salı günü ikindi namazına müteakip Saray ilçesine bağlı Pazarcık Mahallesi'ndeki Pazarcık Camii'nden kaldırıldı.

defin:

Kılınan cenaze namazının ardından İsa Gökpınar, Pazarcık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

HAYATINI KAYBEDEN KIBRIS GAZİSİ