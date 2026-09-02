Dolar 48,2917 +0,05%
Euro 55,9885 +0,09%
Bist 14.050,56 -1,25%
Altın Gram 6.854,94 +0,43%
EUR/USD 1,1589 -0,03%
Brent Petrol 95,68 +1,09%
--°

Kahramanmaraş'ta alevlere anında müdahale: iki orman yangını kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ta Andırın ve Türkoğlu'nda çıkan iki orman yangını, çok sayıda araç, helikopter ve ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 18:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Kahramanmaraş'ta alevlere anında müdahale: iki orman yangını kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ta iki orman yangını kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçelerinde çıkan iki ayrı orman yangını, bölgeye sevk edilen ekip ve araçların hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yetkililer, yangınlara intikal eden birimlerin zamanında müdahalesinin alevlerin yayılmasını engellediğini açıkladı.

Andırın'daki müdahale:

Yeşilyurt Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangına, ihbar üzerine 2 ilk müdahale aracı, 3 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 helikopter ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Türkoğlu yangını ve araç sayıları:

Şekeroba Mahallesi'nde başlayan diğer yangına ise 2 ilk müdahale aracı, 5 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer ve 3 helikopter ile çok sayıda ekip müdahale etti. Yapılan çalışmalar neticesinde bu yangın da kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yetkililer, her iki yangının da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldüğünü bildirdi.

KAHRAMANMARAŞ’IN ANDIRIN VE TÜRKOĞLU İLÇELERİNDE ÇIKAN İKİ AYRI ORMAN YANGINI, EKİPLERİN HIZLI...

KAHRAMANMARAŞ’IN ANDIRIN VE TÜRKOĞLU İLÇELERİNDE ÇIKAN İKİ AYRI ORMAN YANGINI, EKİPLERİN HIZLI MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Malabadi kavşağında çarpışma: takla atan araç ve 7 yaralı
images

Çorum çevre yolunda refüje çarpan otomobil takla attı
images

Çalırlar Korosu kavşağı'nda trafik kazası: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırı...
images

Ruhsat karşılığı 200 bin euro istendiği iddiasıyla CHP'li meclis üyesi tutukland...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Alanyaspor Rizespor maçı için taktik ve tempo artırdı

Malabadi kavşağında çarpışma: takla atan araç ve 7 yaralı

Çorum çevre yolunda refüje çarpan otomobil takla attı

Çalırlar Korosu kavşağı'nda trafik kazası: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı