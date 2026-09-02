Kahramanmaraş'ta alevlere anında müdahale: iki orman yangını kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ta iki orman yangını kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçelerinde çıkan iki ayrı orman yangını, bölgeye sevk edilen ekip ve araçların hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yetkililer, yangınlara intikal eden birimlerin zamanında müdahalesinin alevlerin yayılmasını engellediğini açıkladı.

Andırın'daki müdahale:

Yeşilyurt Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangına, ihbar üzerine 2 ilk müdahale aracı, 3 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 helikopter ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Türkoğlu yangını ve araç sayıları:

Şekeroba Mahallesi'nde başlayan diğer yangına ise 2 ilk müdahale aracı, 5 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer ve 3 helikopter ile çok sayıda ekip müdahale etti. Yapılan çalışmalar neticesinde bu yangın da kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yetkililer, her iki yangının da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldüğünü bildirdi.

KAHRAMANMARAŞ’IN ANDIRIN VE TÜRKOĞLU İLÇELERİNDE ÇIKAN İKİ AYRI ORMAN YANGINI, EKİPLERİN HIZLI MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ