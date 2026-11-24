Kaza ayrıntıları:

Manisa'nın Kula ilçesinde saat 12.15 sıralarında İzmir-Ankara D300 kara yolu Sandal Kavşağı yakınlarında zeytin yüklü kamyonetin devrilmesiyle kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada kamyonet sürücüsü Ragıp Gökdeniz (plaka: 35 E 7118) hafif şekilde yaralandı. Araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Gökdeniz kazayı yara almadan atlattı.

Müdahale ve trafik düzeni:

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı ve ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza nedeniyle İzmir istikametinde D300 kara yolunda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kamyonetin yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Soruşturma:

Kazayla ilgili olarak trafik ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor; yetkililer olay yerinde incelemelerine devam ediyor ve kazanın kesin nedeninin tespiti için çalışma yapıyorlar.

MANİSA’NIN KULA İLÇESİNDE ZEYTİN YÜKLÜ KAMYONET SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLDİ. TRAFİK AKIŞI BİR SÜRE TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI.