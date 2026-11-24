operasyonun kapsamı:

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ve Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ağır hasarlı araçların kimlik bilgilerinin değiştirilerek üçüncü şahıslara satıldığı iddialarına yönelik planlı çalışma başlattı.

Soruşturmada, deprem, trafik kazası ve yangın nedeniyle ağır hasar alan araçlara ait şasi ve motor bilgilerinin, çalıntı, aranan, hacizli ve gümrük kaçağı araçlara aktarılıp ("change") bu araçların satışa sunulması suretiyle haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.

operasyonun icrası ve gözaltılar:

24 Kasım'da Mardin merkezli olmak üzere İstanbul, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona 45 ekip ve 130 personel katıldı. Çalışmalar sonucu Mardin'de 11, İstanbul'da 1, Diyarbakır'da 3 ve Şanlıurfa'da 3 olmak üzere toplam 18 şüpheli yakalandı.

ele geçirilen araçlar ve belgeler:

Yürütülen çalışmalarda, Mardin'de 4, diğer illerde 12 olmak üzere toplam 16 araç ele geçirildi. Araçlar üzerindeki incelemede; 1 aracın çalıntı, 2'sinin aranan, 8'inin menşei belli olmayan, 4'ünün yakalamalı/hacizli ve 1'inin yurt dışı menşeli olduğu belirlendi.

Şüphelilere ait iş yeri ve ikametlerde yapılan aramalarda çok sayıda noter satış belgesi ve araç plakası ele geçirildi. Bulgular, kimliklendirme ve belge sahteciliğine dayalı çok yönlü bir yapının işaretlerini verdi.

soruşturmanın hedefi ve kamu mesajı:

Yetkililer, vatandaşların mal varlığı ve kamu güvenliğini hedef alan bu tür suç ve örgütlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. Soruşturma ve adli süreçlerin devam ettiği, ele geçirilen doküman ve araçlara ilişkin incelemelerin derinleştirildiği aktarıldı.

MARDİN MERKEZLİ 4 İLDE, AĞIR HASARLI ARAÇLARIN KİMLİK BİLGİLERİNİ DEĞİŞTİREREK "CHANGE" YAPAN ŞÜPHELİLERE YÖNELİK DÜZENLENEN "DAMGA 47" OPERASYONUNDA 18 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 16 ARACA EL KONULDU.