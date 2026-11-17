Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'nde antrenmana devam etti:

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynanacak Galatasaray maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Takım, Nuri Asan Tesisleri'nde Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde sabah antrenmanını gerçekleştirdi.

Antrenmanın içeriği:

Sabah seansı ısınma ve dinamik egzersizlerle başladı. Oyuncular daha sonra pas çalışması ve dar alan oyun organizasyonları üzerinde yoğunlaştı. Antrenman, saha içi düzenlemeler ve takımın oyun anlayışını pekiştiren taktiksel uygulamalar ile tamamlandı.

Bir sonraki adım:

Samsunspor, günün ilerleyen saatlerinde yapılacak akşam antrenmanı ile hazırlıklarını sürdürecek ve Galatasaray maçına yönelik taktiksel provayı pekiştirecek.

SAMSUNSPOR, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 12. HAFTASINDA DEPLASMANDA OYNAYACAĞI GALATASARAY MAÇININ HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR.