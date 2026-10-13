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Kula'da kapsamlı operasyon: arananlar yakalandı, 11 kişi tutuklandı

Manisa'nın Kula ilçesinde düzenlenen operasyonda 27 kişi hakkında işlem yapıldı; çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi ve 11 kişi tutuklandı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 16:37

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kula'da kapsamlı operasyon: arananlar yakalandı, 11 kişi tutuklandı

Operasyonun ayrıntıları:

Manisa'nın Kula ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar ile uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında toplam 27 kişi hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, şüphelilerden 11 kişi tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

yakalananlar ve adli süreçler:

S.M. hakkında Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet suçundan ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. H.E. hakaret suçundan, Y.S. ise uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan 12 yıl 6 ay ve silahla tehdit suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. N.F. hırsızlık suçundan, C.A. hakaret suçundan verilen 1 yıl 9 ay hapis cezası nedeniyle tutuklandı. Y.K. Orman Kanunu’na muhalefet nedeniyle 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezaevine gönderildi.

E.B. ve S.B. ise kullanmak için uyuşturucu bulundurmak ve basit yaralama suçlamalarıyla ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. S.Y. hakkında Ailenin Korunması Kanunu kapsamında verilen 10 gün zorlama hapsi uygulandı. E.Y. ve İ.Ç. kullanmak için uyuşturucu bulundurmak suçundan verilen 2 yıl hapis cezalarıyla, A.B. ise 2 yıl 1 ay hapis cezası nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan A.S. 4 ay 26 gün hapis cezası aldı.

ele geçirilen maddeler ve teknik bulgular:

Uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda H.H.C., M.A., F.B., B.K., C.K., S.A. ve C.T. gibi bazı şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. N.E. ile G.K.’nin bulunduğu olayda bir adet bong düzeneği ve 0,88 gram metamfetamin ele geçirildi; iki şüpheli ifadenin ardından serbest bırakıldı. İ.K. ve M.A. olayında parça halinde toplam 18 içimlik sentetik kannabinoid (bonzai) bulundu; şüpheliler serbest bırakıldı.

E.G. ve E.G. adlı iki şüphelinin bulunduğu vakada toplam 128 içimlik sentetik kannabinoid ele geçirildi; şüphelilerden biri serbest bırakılırken diğeri tutuklandı. M.B. adına kayıtlı olayda ise iki parça halinde toplam 0,16 gram kristal metamfetamin ele geçirildi ve M.B. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ayrıca, E.G. isimli şahsa dur ihtarına uymama, sürücü belgesi olmadan araç kullanma, kasksız araç kullanma ve ehliyeti olmayana araç kullandırma suçlarından toplam 282.500 lira idari para cezası uygulandı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda aranan şahıslar yakalandı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve şüpheliler hakkında hem adli hem de idari işlemler uygulandı. Soruşturmalar ve yargı süreçleri devam ediyor.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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