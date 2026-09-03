Kültür akşamları: Talas'ta müze ve mesire alanları daha uzun süre açık

Kültür akşamları: Talas’ta gece müzeciliği ilgi gördü

Talas Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın başlattığı Gece Müzeciliği uygulamasına paralel olarak ilçe genelinde ziyaret saatlerinde düzenlemeye gitti. Bu adım, yaz dönemi boyunca müze, sosyal tesis ve mesire alanlarının erişilebilirliğini artırarak hem ziyaretçi sayısında gözle görülür bir artış sağladı hem de akşam saatlerinin daha verimli kullanılmasına olanak tanıdı.

Ziyaret saatlerinde genişleme:

Belediye, yoğun ilgi gören iki müzede giriş-çıkış saatlerini yeniden düzenledi; Çanakkale’den Cumhuriyet’e 100. Yıl Müzesi ile Su Medeniyetleri Galerisi hafta içi ve hafta sonu olmak üzere haftanın altı günü 19.00a kadar ziyaretçilerin hizmetinde oluyor. Ayrıca Yaman Dede Konağında bulunan Tıpkı Basım Mushaflar Kur’an-ı Kerim Sergisi her gün 10.00-18.00 saatleri arasında gezilebiliyor.

Mesire alanlarında daha uzun açık kalma:

Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler için Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı ve Ali Dağı Mesire Alanı da düzenlemeye dahil edildi; bu alanlar vatandaşların kullanımına uygun şekilde 07.00-23.00 saatleri arasında açık tutuluyor. Uzayan erişim saatleri, özellikle akşam serinliğinde ailelerin ve gençlerin daha uzun süreli vakit geçirmesine imkan sağlıyor.

Tüm bu mekânlar, genel bakım, onarım ve temizlik çalışmaları nedeniyle Pazartesi günleri kapalı oluyor.

Mustafa Yalçın şunları söyledi: Tarihimizi, kültürümüzü ve doğamızı koruyarak hemşehrilerimize dört mevsim yaşanabilir alanlar sunmaya devam ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, geçen yıl aldığı bir kararla yaz döneminde birçok ören yeri ve müzenin akşamın geç saatlerine kadar açık olmasına imkan tanımıştı. Biz de Talas Belediyesi olarak iki yıldır, her yaş grubundan vatandaşımıza hitap eden mekânlarımızla yaz akşamlarına renk katmaya devam ediyoruz

Uygulama, iş çıkışı saatlerinde kültür ve rekreasyon alanlarına erişimi kolaylaştırırken, ilçede akşam etkinliklerinin artmasına ve sosyal yaşamın canlanmasına da katkı sağladı. Yetkililer, düzenlemelerin ilerleyen dönemlerde de değerlendirilerek sürdürülmesinin planlandığını belirtiyor.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞININ BAŞLATTIĞI GECE MÜZECİLİĞİ UYGULAMASINA PARALEL OLARAK İLÇEDEKİ ÖNEMLİ KÜLTÜREL, SOSYAL VE DOĞAL ALANLARIN ZİYARET SAATLERİNDE DÜZENLEMEYE GİDEN TALAS BELEDİYESİ BÜYÜK TAKDİR GÖRDÜ. UYGULAMA SAYESİNDE ZİYARETÇİ SAYISINDA GÖZLE GÖRÜLÜR BİR ARTIŞ YAŞANDI.