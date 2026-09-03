Dolar 48,3062 +0,02%
Euro 56,2333 +0,18%
Bist 14.007,40 -0,31%
Altın Gram 6.964,16 +1,57%
EUR/USD 1,1608 +0,14%
Brent Petrol 95,08 -0,58%
--°

Kültür akşamları: Talas'ta müze ve mesire alanları daha uzun süre açık

Talas Belediyesi, Gece Müzeciliği uygulaması doğrultusunda müze ve mesire alanlarının akşam saatlerini uzatıp ziyaretçi sayısını artırdı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 10:39

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Kültür akşamları: Talas'ta müze ve mesire alanları daha uzun süre açık

Kültür akşamları: Talas’ta gece müzeciliği ilgi gördü

Talas Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın başlattığı Gece Müzeciliği uygulamasına paralel olarak ilçe genelinde ziyaret saatlerinde düzenlemeye gitti. Bu adım, yaz dönemi boyunca müze, sosyal tesis ve mesire alanlarının erişilebilirliğini artırarak hem ziyaretçi sayısında gözle görülür bir artış sağladı hem de akşam saatlerinin daha verimli kullanılmasına olanak tanıdı.

Ziyaret saatlerinde genişleme:

Belediye, yoğun ilgi gören iki müzede giriş-çıkış saatlerini yeniden düzenledi; Çanakkale’den Cumhuriyet’e 100. Yıl Müzesi ile Su Medeniyetleri Galerisi hafta içi ve hafta sonu olmak üzere haftanın altı günü 19.00a kadar ziyaretçilerin hizmetinde oluyor. Ayrıca Yaman Dede Konağında bulunan Tıpkı Basım Mushaflar Kur’an-ı Kerim Sergisi her gün 10.00-18.00 saatleri arasında gezilebiliyor.

Mesire alanlarında daha uzun açık kalma:

Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler için Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı ve Ali Dağı Mesire Alanı da düzenlemeye dahil edildi; bu alanlar vatandaşların kullanımına uygun şekilde 07.00-23.00 saatleri arasında açık tutuluyor. Uzayan erişim saatleri, özellikle akşam serinliğinde ailelerin ve gençlerin daha uzun süreli vakit geçirmesine imkan sağlıyor.

Tüm bu mekânlar, genel bakım, onarım ve temizlik çalışmaları nedeniyle Pazartesi günleri kapalı oluyor.

Mustafa Yalçın şunları söyledi: Tarihimizi, kültürümüzü ve doğamızı koruyarak hemşehrilerimize dört mevsim yaşanabilir alanlar sunmaya devam ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, geçen yıl aldığı bir kararla yaz döneminde birçok ören yeri ve müzenin akşamın geç saatlerine kadar açık olmasına imkan tanımıştı. Biz de Talas Belediyesi olarak iki yıldır, her yaş grubundan vatandaşımıza hitap eden mekânlarımızla yaz akşamlarına renk katmaya devam ediyoruz

Uygulama, iş çıkışı saatlerinde kültür ve rekreasyon alanlarına erişimi kolaylaştırırken, ilçede akşam etkinliklerinin artmasına ve sosyal yaşamın canlanmasına da katkı sağladı. Yetkililer, düzenlemelerin ilerleyen dönemlerde de değerlendirilerek sürdürülmesinin planlandığını belirtiyor.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞININ BAŞLATTIĞI GECE MÜZECİLİĞİ UYGULAMASINA PARALEL OLARAK İLÇEDEKİ...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞININ BAŞLATTIĞI GECE MÜZECİLİĞİ UYGULAMASINA PARALEL OLARAK İLÇEDEKİ ÖNEMLİ KÜLTÜREL, SOSYAL VE DOĞAL ALANLARIN ZİYARET SAATLERİNDE DÜZENLEMEYE GİDEN TALAS BELEDİYESİ BÜYÜK TAKDİR GÖRDÜ. UYGULAMA SAYESİNDE ZİYARETÇİ SAYISINDA GÖZLE GÖRÜLÜR BİR ARTIŞ YAŞANDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Germencik'te saha denetimi: Zencirci durakta çalışmaları yerinde inceledi
images

Tekirdağ'da 200 yıllık zabıta geleneği törenle kutlandı
images

Tekirdağ şehir hastanesi'nde teknoloji destekli yeni güvenlik dönemi
images

Kentsel dönüşüm dalgası: Avrupa Yakası'nda 210 binden fazla abonelik sonlandırıl...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Başakşehir Galatasaray'a karşı süren kötü seriyi sonlandırma peşinde

Akıncı TİHA ile LGK-82 ve GÖZDE güdüm kitleri nokta vuruşu gerçekleştirdi

Kastamonu'da dört sağlık çalışanı aynı dönemde başladıkları mücadeleyi birlikte kazandı

Okula sağlıklı adım: erken kontroller ve psikolojik hazırlık önem taşıyor

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı