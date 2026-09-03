Denizlerde bolluk tezgâhlara taştı: palamut ve hamsi öne çıktı

Denizlerden gelen bereket tezgâhlarda hayat buldu

Av yasağının sona ermesiyle balıkçılar denizlere yeniden açıldı ve pazar yerleri uzun aradan sonra çeşitlilikle doldu. Tezgâhlarda öncelikli olarak palamut, hamsi, sardalya, istavrit ve kofana öne çıkarken, mevsimin başlaması hem avcılar hem tüketiciler için yüzleri güldürdü. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu ve usta balıkçı Kenan Balcı sezonun bereketli başladığını, halkın bol ve ucuz balık tüketebileceğini belirtti.

Balıkçılar için umutlu başlangıç:

Balcı, 4,5 aylık av yasağının ardından denize açılan balıkçıların yaşadığı mutluluğu aktardı ve avın her yerde bol olduğunu vurguladı. Ağlara takılan ürünlerdeki artış tezgâhlara da doğrudan yansıdı; Balcı'nın aktardığına göre ağ nereye atılsa palamut, hamsi ve sardalya çıkıyor. Palamutta gözlenen boyut artışı dikkat çekici; yaklaşık bir ay önce 50 gram olan palamutların bugün 400 grama kadar büyüdüğü bildirildi. Uzun aranın ardından kofana avlarında da artış yaşanmasıyla birlikte bu türün fiyatlarında düşüş görüldü ve Balcı, kofana fiyatlarının 1000 liradan 650 liraya kadar gerilediğini ifade etti. Eğer denizlerdeki bolluk sürerse, önümüzdeki günlerde hem balık çeşitliliğinin hem de tezgâhlardaki hareketliliğin artması bekleniyor.

Besin değeri ve tüketim önerileri:

Balcı, balığın besin değeri açısından önemine dikkat çekerek omega-3 yağ asitlerinin kalp ve damar sağlığını desteklediğini, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve vücudun onarım mekanizmalarına katkı sağladığını söyledi. Balığın anne sütünden sonra dokuları onaran en önemli besin kaynaklarından biri olduğuna işaret eden Balcı, düzenli balık tüketiminin sağlık açısından kritik olduğunu vurguladı. Özellikle balığın kötü kolesterolü düşürdüğünü, damar tıkanıklığı riskini azalttığını ve genel vücut direncini artırdığını belirten Balcı, haftada en az iki kez balık tüketilmesini önerdi.

Sonuç olarak sezonun bereketli başlaması hem balıkçılar için ekonomik bir nefes hem de tüketiciler için uygun fiyatlı ve besleyici gıdaya erişim anlamına geliyor. Usta balıkçının açıklamaları, tezgâhlardaki hareketliliğin yakın dönemde artacağı beklentisini güçlendiriyor.

Yasak kalktı, balık tezgahları doldu