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Doğu Çin’de Saudel’in hasarı: araçlar sürüklendi, okullar mahsur kaldı

Saudel Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli yağış Fujian ve Zhejiang'ı vurdu; onlarca araç sel sularına kapıldı, 2 bin 500'den fazla kişi kampüste mahsur kaldı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 11:14

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EDİTÖR: Serkan Varol

Doğu Çin’de Saudel’in hasarı: araçlar sürüklendi, okullar mahsur kaldı

Doğu Çin’de Saudel'in etkileri

Saudel Tayfunu'nun neden olduğu yoğun yağışlar, Çin'in doğu kıyılarında yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına özellikle Fujian ve Zhejiang eyaletlerinde güçlü yağışlara yol açtı; sahil yerleşimlerinde sokaklar ve alçak kesimler su altında kaldı.

okullar ve mahsur kalanlar:

Zhejiang eyaletinin Wenzhou kentinde bir okul kampüsünde 2 bin 500'den fazla öğretmen ve öğrenci kampüste mahsur kaldı. Yetkililer, mahsur kalanlara yiyecek ve içme suyu ulaştırmak için insansız hava araçları kullandı. Okul kampüsündeki durum, bölgede üst üste gelen yağışların ulaşımı ve günlük yaşamı nasıl aksattığını gösterdi.

selin yollara ve araçlara etkisi:

Fujian eyaletinin Fuding kentinde alçak kesimdeki sokaklar sel sularıyla dolarken, çok sayıda araç akıntıya kapıldı. Yerel raporlarda onlarca aracın sel sularına sürüklendiği belirtildi; bu durum, yolların ani su basması halinde araçların ne kadar savunmasız olduğunu ortaya koydu.

Tayfun, Güney Çin Denizi'nde yeniden güç kazandıktan sonra Zhangzhou kentinde üçüncü kez karaya çıktı. Fırtınanın Guangdong üzerinden batıya doğru ilerlemesi bekleniyor ve yetkililer, Fujian ile Guangdong bölgesindeki şiddetli yağışların yarına kadar sürmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

Yerel yetkililer ve acil durum ekipleri, su basan bölgelerde durum değerlendirmesi yapmaya devam ediyor; haber akışı ilerledikçe mahsur kalanların ve altyapının durumu hakkında güncellemeler bekleniyor.

Çin’in doğusunda etkili olan Saudel Tayfunu’nun neden olduğu şiddetli yağışın ardından meydana...

Çin’in doğusunda etkili olan Saudel Tayfunu’nun neden olduğu şiddetli yağışın ardından meydana gelen selde onlarca araç sel sularına kapılarak sürüklendi.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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