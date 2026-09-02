Kültürpark sonbaharda edebiyatla canlanacak: İZKİTAP-8 19-27 eylülde

İZKİTAP-8 Kültürpark’ta kitapla buluşuyor:

İZKİTAP-8’inci İzmir Kitap Fuarı, 19-27 Eylül 2026 tarihleri arasında Kültürpark’ta düzenlenecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliğiyle gerçekleştirilecek fuar, yayınevleri, sahaflar, yazarlar, şairler, sivil toplum kuruluşları ve kültür kurumlarını dokuz gün boyunca bir araya getirecek.

Fuarın içeriği ve katılımcılar:

Fuar alanında farklı yayınevlerinden binlerce eser yer alacak; kitap stantlarının yanı sıra söyleşiler, imza günleri, paneller ve her yaştan ziyaretçiye yönelik etkinlikler programda olacak. Ziyaretçiler edebiyat ve yayıncılık dünyasının temsilcileriyle buluşma, yeni yayınevlerini keşfetme ve sahaflardan nadir eserleri inceleme fırsatı bulacak.

Etkinlik takvimi; edebiyat, düşünce, tarih, çocuk ve gençlik yayıncılığı gibi başlıklarda düzenlenecek panelleri, karikatürist ve şairlerin katılacağı oturumları kapsayacak şekilde planlandı. Fuara katılan yazarlar ve yayıncılarla düzenlenecek imza günleriyle okuyucular sevdikleri isimlerle bir araya gelebilecek.

Onur konuğu ve önemli bilgiler:

İZKİTAP’ın bu yılki onur konuğu psikolog, yazar ve akademisyen Gündüz Vassaf olacak. Vassaf, psikoloji, eğitim, birey ve toplum ilişkileri, kent yaşamı, kültür ve bellek üzerine çalışmalarıyla tanınıyor ve fuar süresince düzenlenecek söyleşi ve etkinliklerde okurlarıyla buluşacak.

Fuar her gün 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek ve girişler ücretsiz olacak. İmza günleri, söyleşiler ve diğer etkinliklere ilişkin ayrıntılar ile tam programa kitapizmir.com adresinden ulaşılabilecek.

İZKİTAP-8’İNCİ İZMİR KİTAP FUARI, 19-27 EYLÜL 2026 TARİHLERİ ARASINDA KÜLTÜRPARK’TA KİTAPSEVERLERLE BULUŞACAK. (ARŞİV)