Bağlıca'da mezrone için ortak atılım: kooperatifle verim ve marka hedefleniyor

Bağlıca'da mezrone için kooperatif hareketi

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Bağlıca köyünde, yöreye özgü mezrone üzümünün üretimini artırmak ve bölge çiftçilerini güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir bilgilendirme ve eğitim programı düzenlendi. Programda, kurulması planlanan yeni kooperatif modelinin işleyişi ve hedefleri ayrıntılı şekilde paylaşıldı.

Toplantının katılımcıları:

Seminere Gercüş Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun, Batman İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Tuncer, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Sedat Güneş, İlçe Emniyet Amiri Adem Akman, köy muhtarları ile çok sayıda üretici katıldı. Yerel yönetim temsilcileri ve tarım uzmanlarının bir arada bulunduğu toplantı, mezrone üzümünün yakın zamanda başlayacak hasat dönemi öncesine denk getirildi.

Kooperatif modelinin hedefleri:

Necdet Tuncer toplantıda şu açıklamayı yaptı: Bugün mezrone üzüm üretiminin çok yoğun yapıldığı Bağlıca köyündeyiz. Çiftçilerimizle bir kooperatifin ilk adımını atmak üzere bir araya geldik. Tek başımıza baş edemediğimiz meseleleri kooperatif çatısı altında daha güçlü ve verimli şekilde çözeceğiz. Geliştirmek istediğimiz model, sadece çiftçinin kurduğu değil, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak bizim de öncülük ettiğimiz, teknik destek sunduğumuz bir yapı olacak. Köy dışında yaşayan ancak bağı bulunan vatandaşlarımızın arazilerini profesyonel dokunuşlarla yeniden ayağa kaldırmak istiyoruz. Amacımız kaliteli bir birincil üretim elde etmek, ardından işleme, paketleme ve markalaşma süreçlerini hayata geçirmektir. Kamunun uzmanlığıyla güzel bir örnek ortaya koyacağız.

Toplantıda yerel temsilciler de kurulacak yapının ekonomik etkilerine vurgu yaptı. Bağlıca köyü muhtarı Rıfat Üzüm amaçlarını şöyle özetledi: Amacımız kooperatif kurup mezrone üzümünü geliştirmek. Valiliğimiz, kaymakamlığımız, Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve halkımızla el ele vererek atıl durumda kalan bağlarımızı kurtarıp ekonomiye kazandıracağız.

Kudbettin Alpaslan ise mezrone üzümünün bölge için taşıdığı değere dikkat çekti: Mezrone üzümü bölgemizde yetişen pekmezi, pestili ve şireli ürünleriyle çok kıymetli bir değerdir. Valimizin ve iş insanlarımızın desteğiyle bu kooperatifi kurup mezrone üzümünü tüm Türkiye’ye tanıtacağız.

Yayladüzü köyü muhtarı Mirza Yılmaz da sürecin toplum tabanlı yürütüleceğinin altını çizdi: Bu toplantının amacı birleşmek ve beraber hareket etmektir. Sadece bağcılık değil, fıstık ve genel tarım alanında da vatandaşlarımızı bilgilendirme çalışmaları sürüyor. Kurumlarımız ve halkımızla diyalog içinde güzel sonuçlar alacağımıza inanıyoruz.

Eğitimler ve uygulama adımları:

Program, teorik bilgilendirmelerin ardından saha eğitimleriyle devam etti. Üreticilere modern bağcılık teknikleri, verim artırıcı uygulamalar ve hasat sonrası işleme yöntemleri hakkında hem sınıf içi hem de uygulamalı eğitim verildi. Sunulan modelde, üretimin kalitesini yükseltme hedefiyle önce birincil üretim güçlendirilecek; ardından işleme, paketleme ve markalaşma adımları hayata geçirilecek.

Yetkililer, köy dışında yaşayan ancak bağı olan vatandaşların arazilerinin yeniden değerlendirilmesi ve teknik desteklerle üretime kazandırılmasının öncelikli hedefler arasında olduğunu belirtti. Seminer, kooperatifleşme sürecinin en kısa sürede tamamlanacağı müjdesiyle sonlandırıldı.

Batman'da mezrone üzümü için tarihi adım: Bağlıca köyünde kooperatifleşme heyecanı