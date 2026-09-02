Ulu Cami'nin eğri minaresinde bulunan yeşil çanakların kullanım amacı belirlendi

restorasyon çalışması ve tarihçe:

Sivas kent merkezindeki Tarihi Ulu Cami, Anadolu Selçuklu dönemi eserlerinden olup Kızılarslan Bin İbrahim tarafından 1196-1197 yıllarında Kul Ahiye yaptırılmıştır. Yapı, İzzeddin Keykavus tarafından 1212'de onarılmış ve 1213'te tuğla örgülü, sekizgen kaideli, Pisa Kulesi'ni andıran eğime sahip minaresi inşa edilmiştir. Kuzey rüzgarı nedeniyle minare 1 metre 10 santimetre eğimle yükseldiği için eser halk arasında Eğri Minare olarak anılmaktadır.

Cami yaklaşık 14 ay önce ibadete kapatılarak kapsamlı bir restorasyon sürecine alındı. Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Çalışkan tarafından yapılan açıklamaya göre çalışmalarda temel güçlendirmesi, tavanında bulunan bin 100 tonluk beton ekin kaldırılması ve orijinale uygun ahşap lamine parkelerin döşenmesi gibi büyük müdahaleler yer almaktadır.

minaredeki konservasyon ve ayet restorasyonu:

Minare üzerinde yürütülen çalışmalarda dış çini ve tuğlaların konservasyonu sürüyor. Çalışkan, minarenin şakülünden 116 cm eğik olduğunu ancak modern izleme teknolojileriyle eğikliğin ilerlemediğinin kayıt altına alındığını belirtti. Minare gövdesinden kopan tuğlaların, muhtemel bir yıldırım sonrası oluşan hasarın tamamlanması ve sağlamlaştırılması için onarımlar devam ediyor.

Ayrıca minarenin gövde ortasında kufi yazıyla yer alan Ahzab suresi 40. ayetin eksik kısımları, orijinal yazı stili ve ölçüsüne sadık kalınarak yeniden yazılacaktır. Restorasyon ekibi, yapılan tüm müdahalelerde hızdan çok orijinalliğe öncelik verildiğini vurgulamaktadır.

çanakların işlevi ve uzman tespiti:

Restorasyon sırasında minarenin şerefesinde keşfedilen onlarca yeşil renkli porselen çanak, ilk başta merak uyandırdı. Uzman incelemeleri sonucunda bu öğelerin mimari süsleme amacıyla, minarenin şerefe kısmında bir dekoratif unsur olarak kullanıldığı değerlendirildi. Bu çanakların çoğunun sofra tabağı veya çorba kasesi boyutunda keramik parçalar olduğu, kelime anlamı olarak "çanak" olsa da yapılış amaçlarının mimari süsleme olduğu belirtildi.

Çalışkan, Anadolu mimarisinde çini, sırlı tuğla ve taşın yanında keramik tabak ve çanakların da zaman zaman süsleme unsuru olarak yer aldığını, sıkça kullanılan firuze renginin yerine Sivas'ta özgün olarak yeşil rengin tercih edildiğini ifade etti. Restorasyon yaklaşımının, mümkün olan en iyi ve orijinale yakın imalatı hedeflediği vurgulandı.

Emeği geçen kurum ve kişilere teşekkür eden yetkililer arasında Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmak Şimşek ve sponsorluk desteği veren Sivas Ulu Cami Vakfı da yer aldı.

Restorasyonun 2028 yılı içinde tamamlanması ve caminin Ramazan ayı ile birlikte ibadete açılmasının beklendiği açıklandı.

RESTORASYON SIRASINDA BULUNAN VE GİZEMİ UZMANLAR TARAFINDAN ÇÖZÜLEN YEŞİL RENKLİ ÇANAKLARIN ANADOLU MİMARİSİNDE SÜSLEME AMACIYLA YERLEŞTİRİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI.