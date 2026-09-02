Akdeniz Üniversitesi Bugac'ta Türk kültürünü bilimsel ve sanatsal anlatımlarla tanıttı

Akdeniz Üniversitesi'nin uluslararası tanıtım hamlesi

Akdeniz Üniversitesi, Macaristan'ın Bugac kentinde düzenlenen Hun-Türk Kurultayı'nda Türk kültürünü bilimsel ve sanatsal yönleriyle uluslararası platformda sundu. Etkinlik, Akdeniz Üniversitesi Kültür, Sanat, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı desteği aldı. Organizasyonun başkanlığını merkezin müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Eroğlu yaptı.

Akademik içerik ve katılımcılar:

Kurultayda yaklaşık 10 üniversiteden 38 akademisyen Türk kültürü ve sanatına ilişkin bilimsel bildiriler sundu. Türkiye'den katılımcılar arasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kürşat Zorlu ve YÖRKAM Müdürü Prof. Dr. Fatih Uslu da yer aldı. Sunumlar, kurultayın akademik ayağını güçlendirirken izleyicilerle doğrudan etkileşim kurma imkânı sağladı.

Geleneksel sanatlar ve uygulamalı gösterimler:

Etkinlik alanında düzenlenen workshop ve canlı performanslarda, geleneksel sanatların uygulamalı örnekleri izleyicilerle buluştu. İndigo boyama, keçe, dokuma, ebru, minyatür, hat sanatı ve resim gibi disiplinler uygulamalı olarak tanıtıldı. Bu çalışmalar, Türk sanatlarının yaşayan kültürel miras niteliğini gözler önüne serdi. Ayrıca alanda atlı savaş gösterileri, geleneksel savaşçı kıyafetleri, okçuluk ve geleneksel spor gösterileriyle tarihî bozkır atmosferi canlandırıldı.

Kurultayın kültürel ve toplumsal boyutu:

Bugac'daki organizasyon, Hun ve Türk mirasıyla ilişkilendirilen toplulukları ve farklı coğrafyalardan Türk kökenli soydaşları bir araya getirdi. Etkinlik alanı geleneksel çadır mimarisiyle kurularak ziyaretçilere tarihî bir atmosfer sundu; alana katılımın yaklaşık 200 bin kişi düzeyinde olduğu ifade edildi. Bu yoğun katılım, kurultayın hem yerel hem uluslararası ölçekte yankı bulduğunu gösterdi.

Avrupa turu: kültürel miras yerinde incelendi:

Akdeniz Üniversitesi ekibi, Bugac programıyla sınırlı kalmayarak Viyana, Prag, Budapeşte, Esztergom, Zigetvar ve Mohaç gibi Avrupa'nın tarihî merkezlerini ziyaret etti. Bu gezilerde Türk tarihinin Avrupa'daki izleri, Osmanlı dönemine ait tarihî mekânlar ve Türk-Macar ilişkilerinin önemli durakları yerinde incelendi; akademik program böylece saha gözlemleriyle desteklendi.

TİKA ile geleceğe yönelik görüşmeler:

Etkinlik kapsamında Prof. Dr. Mehmet Ali Eroğlu ile TİKA Başkanı Abdullah Eren arasında gerçekleştirilen görüşmede, Türk kültürü ve sanatının uluslararası tanıtımına yönelik yeni proje imkanları değerlendirildi. Görüşmede Abdullah Eren'in, TİKA olarak bundan sonraki kültür ve sanat etkinliklerine destek vermeye hazır olduklarını ifade ettiği belirtildi.

Prof. Dr. Mehmet Ali Eroğlu etkinliğin önemine ilişkin olarak şunları vurguladı: "Bugac’da gerçekleştirdiğimiz bu sempozyumda Türk sanatlarının farklı dallarıyla ilgili birbirinden değerli bildiriler akademik çevrelerle ve izleyicilerle buluşturuldu. Bunun yanında geleneksel sanatlarımızın uygulamalı örneklerini de gerçekleştirerek kültürümüzün yaşayan yönünü ortaya koyduk."

Akdeniz Üniversitesi'nin Bugac programı, akademik çalışmalarla uygulamalı kültür aktarımını bir arada sunarak Türk kültürünün farklı boyutlarını uluslararası seyirciyle buluşturdu ve gelecekteki işbirlikleri için zemin hazırladı.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, MACARİSTAN'IN BUGAC KENTİNDE DÜZENLENEN HUN-TÜRK KURULTAYI'NDA TÜRK KÜLTÜRÜ VE SANATINI BİLİMSEL ÇALIŞMALAR, UYGULAMALI SANAT ETKİNLİKLERİ VE KÜLTÜREL PERFORMANSLARLA ULUSLARARASI PLATFORMDA TANITTI.