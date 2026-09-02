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Dokuz gün Muratpaşa'da: yörelerin renkleri Antalya'ya taşınıyor

Muratpaşa'nın 10. Yöreler Renkler Festivali 5-13 Eylül'de Atatürk Kent Meydanı'nda olacak; 83 dernek, konserler ve halk oyunları ağırlanacak.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 11:08

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Dokuz gün Muratpaşa'da: yörelerin renkleri Antalya'ya taşınıyor

Festival programı:

Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Yöreler Renkler Festivali 10. yılında 5-13 Eylül tarihlerinde Atatürk Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Dokuz gün sürecek etkinlikte 83 hemşeri ve kültür derneği yer alacak; sergiler, halk oyunları gösterileri ve konserler meydanı gün boyunca canlı tutacak.

Her akşam farklı bir yörenin sesi:

Festival, 5 Eylül Cumartesi Akdeniz Gecesi ile açılacak; ilk gece Zelişah ile Mustafa'nın gösterisinin ardından Türk halk müziği sanatçısı Uğur Önür sahne alacak. 6 Eylül'de Güneydoğu Anadolu akşamı olacak; Ozan Gündemi, Serpil Efe ve Naciye Çokbilir konserlerinin ardından gece "Baran ile Sıra Gecesi" programıyla sürecek. 7 Eylül Komşu Ülkeler Gecesi kapsamında Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun yanı sıra Ahıska Dans Topluluğu ve Neveser Türk Müziği Korosu sahne alacak; Hadi Farshchi konseri ve Hediye Kishipour'un dans gösterisi de programda yer alıyor.

8 Eylül'de Doğu Anadolu, Ali Gündüz ve Yusuf Deniz konserleriyle temsil edilecek. 9 Eylül Ege ve Marmara Gecesi'nde Ateş Ali'nin ardından Tolga Çandar Antalyalılarla buluşacak. 10 Eylül İç Anadolu akşamında Pınar Okumuş, İbrahim Pala ve Mehmet Yenigün sahne alacak. 11 Eylül'de Karadeniz rüzgârı esecek; Orhan Çavuş'un ardından Selçuk Balcı sahneye çıkacak. Dokuz günlük etkinliğin kapanışına doğru 12 Eylül'de Hatçe Bacı, 13 Eylül'de ise Oğuz Boran konser verecek.

Dernekler ve stantlar:

Meydandaki 83 dernek kuracakları stantlarla yörelerinin yemeklerini, el sanatlarını, doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtacak; yöresel ürünler festival süresince satışa sunulacak. Stantlar her gün 12.00-23.00 saatleri arasında açık olacak ve ziyaretçilere bölgesel lezzetleri deneyimleme imkânı sağlayacak.

Belediye vurgusu ve davet:

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, festivalin Antalya'nın çok kültürlü yapısının renkli bir buluşmasına dönüştüğünü belirtti. Başkan Uysal, farklı kültürlerin yalnızca yan yana yaşamadığını, birbirini tanıdığını ve paylaşımda bulunduğunu vurgulayarak tüm komşuları bu zengin buluşmaya davet etti.

ANTALYA’DA TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN KÜLTÜRLERİ, YÖRESEL LEZZETLERİ, HALK DANSLARINI VE MÜZİĞİ...

ANTALYA’DA TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN KÜLTÜRLERİ, YÖRESEL LEZZETLERİ, HALK DANSLARINI VE MÜZİĞİ AYNI MEYDANDA BULUŞTURAN YÖRELER RENKLER FESTİVALİ, 10’UNCU KEZ KAPILARINI AÇIYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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