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Kumlu'da itfaiyenin hızlı müdahalesi araç yangınını söndürdü, yaralanma yok

Hatay'ın Kumlu ilçesi Gülova Mahallesi'nde çıkan araç yangını itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı; can kaybı ve yaralanma olmadı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 10:33

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kumlu'da itfaiyenin hızlı müdahalesi araç yangınını söndürdü, yaralanma yok

Kumlu'da araç yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Kumlu ilçesine bağlı Gülova Mahallesi'nde park halindeki bir araçta çıkan yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Müdahale ve alınan tedbirler:

İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, alevlerin çevreye sıçramasını engellemek için hızlı şekilde çalıştı ve yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Çalışma sırasında çevrede gerekli emniyet tedbirleri uygulandı.

Hasar durumu ve açıklama:

Yangın sonucunda araç kullanılamaz hale gelirken, yetkililer olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadığını belirtti. Yangının çıkış sebebi ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

KUMLU İLÇESİ GÜLOVA MAHALLESİ’NDE ÇIKAN ARAÇ YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KONTROL...

KUMLU İLÇESİ GÜLOVA MAHALLESİ’NDE ÇIKAN ARAÇ YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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