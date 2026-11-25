Ergan'da uygulamalı tatbikat:
Erzincan Ergan Dağı Kayak Tesislerinde teleferikte mahsur kalabilecek vatandaşların kurtarılmasına yönelik kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirildi. Etkinliğe AFAD Erzincan İl Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri müşterek olarak katıldı.
Tatbikatta yapılan çalışmalar:
Ekipler, olası acil durum senaryoları çerçevesinde teleferikte mahsur kalan kişilerin kurtarılmasına yönelik uygulamalı müdahaleler yaptı. Eğitim; müdahale kabiliyeti, teknik donanım kullanımı ve görevlerin birbirine entegrasyonu üzerine odaklandı.
Değerlendirme ve hedefler:
Tatbikat sırasında ekiplerin ekipman seviyesi ve kurumlar arası koordinasyonu test edildi. Başarıyla tamamlanan çalışmaların amacı, kış sezonunda yaşanabilecek olası kazalara ve acil durumlara karşı ekiplerin hazırlık seviyesini artırmaktır.
ERZİNCAN ERGAN DAĞI KAYAK TESİSLERİ’NDE, TELEFERİKTE MAHSUR KALABİLECEK VATANDAŞLARA YÖNELİK KURTARMA TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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