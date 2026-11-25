Beşiktaş kafilesi Sarp Sınır Kapısı'na ulaştı

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hapoel Beer-Sheva ile oynayacak olan Beşiktaş kafilesi, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Batum'a hareket etti. Ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle uçak, planlanan inişi gerçekleştiremeyerek Rize-Artvin Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

Havalimanında taraftarlar tarafından karşılanan siyah-beyazlı ekip, buradan otobüsle yola çıktı ve Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı'na giriş yaptı. Kafile, sınır işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gürcistan'a geçerek Batum'a varacak.

Seyahat ve hazırlıklarda aksama:

Yaşanan zorunlu iniş ve kara yolculuğu, takımın maç öncesi programında beklenen düzenlemelere neden oldu. Önceden planlanan antrenman ve medya etkinlikleri aksamış durumda; bu kapsamda Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano tarafından düzenlenmesi planlanan maç önü basın toplantısı iptal edildi. Kafiledeki oyuncuların hazırlık rutinleri ve dinlenme süreleri, taşınma ve sınır işlemleri nedeniyle kısmen etkilendi.

Bu tür hava kaynaklı gecikmeler, takım lojistiğinin esnek tutulması gerektiğini gösteriyor; kulüp yetkilileri, maç saatine yetişmek için prosedürleri hızlandırmaya çalışıyor.

Hakem heyetinin kara yoluyla gelişi:

Karılaşmayı yönetecek Danimarkalı hakem Morten Krogh ve ekibi de olumsuz hava koşulları nedeniyle planlanan inişi gerçekleştiremeyerek Trabzon Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Hakem heyetinin Batum'a kara yoluyla geçtiği öğrenildi, bu da maç öncesi taraflar arasında benzer bir ulaşım sürecinin yaşandığını gösteriyor.

Beşiktaş kafilesinin Sarp Sınır Kapısı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından takımın Batum'a ulaşması ve maç hazırlıklarını sürdürmesi bekleniyor. Kulüp ve yetkililer, hava koşullarına bağlı olası başka aksamalara karşı hazırlıklarını sürdürüyor.

UEFA AVRUPA LİGİ’NDE HAPOEL BEER-SHEVA İLE KARŞILAŞACAK BEŞİKTAŞ KAFİLESİNİ TAŞIYAN OTOBÜS, ARTVİN’İN KEMALPAŞA İLÇESİNDEKİ SARP SINIR KAPISI’NA ULAŞTI.