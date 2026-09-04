Kuşadası sahilinde ani kayıp: 70 yaşındaki iş adamı hayatını kaybetti

Kuşadası'da denizde yaşamını yitiren iş adamı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denizde meydana gelen olayda bir iş adamı yaşamını yitirdi. Olay, Soğucak Mahallesi'ndeki Aydın Tur Sitesi yakınlarında gerçekleşti.

olayın gelişimi:

Vatandaşlar denizde hareketsiz duran bir kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, denizden alınan kişiye ilk müdahaleyi yaptı ve ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan kişinin Şener Pehlivan (70) olduğu belirlendi; doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

soruşturma ve tepkiler:

Olayın ardından yakınları ve çevresi büyük üzüntü yaşarken, yetkililer olayla ilgili inceleme ve soruşturmayı sürdürüyor. Şener Pehlivan'ın ölümü, ailesi ve sevenleri arasında derin üzüntüye neden oldu.

AYDIN'IN KUŞADASI İLÇESİNDE İŞ ADAMI ŞENER PEHLİVAN DENİZDE BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ.