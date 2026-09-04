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Kırklareli'de protokol ayakla ezilen üzüm suyunu tattı

Kırklareli'de düzenlenen festivalde Vali Uğur Turan ve protokol üyeleri, ayakla ezilen üzümlerden hazırlanan üzüm suyunu tadıp vatandaşlarla sohbet etti.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 23:42

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kırklareli'de protokol ayakla ezilen üzüm suyunu tattı

geleneksel üzüm çiğneme ve festival:

Kırklareli'de düzenlenen etkinlik, kentin üzüm ve bağcılık kültürünü yaşatmak amacıyla organize edildi. Festivalde, hasadın ardından uygulanan geleneksel yöntemlerle üzüm çiğneme seremonisi yapıldı ve etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Katılımcılar, ayakla ezilerek suyu çıkarılan üzümlerin nasıl işlendiğini izledi; hem folklorik hem de pratik değeri olan bu uygulama, festivalin odak noktalarından birini oluşturdu.

protokolün katılımı ve halkla etkileşim:

Etkinlikte protokolün yer aldığı anlar özellikle ilgi çekti. Vali Uğur Turan ve diğer protokol üyeleri, çiğneme sırasında alanda bulunarak uygulamaya eşlik etti.

Belediye Başkanı, üzüm teknesinden bardağına doldurduğu suyu içerek etkinliğe destek verdi; sahnede görülen bu hareket, geleneğin yaşatılmasına sembolik katkı sağladı.

Festival, protokol üyelerinin üzüm suyunu tatması ve vatandaşlarla sohbet etmesiyle devam etti. Katılımcılar, hem tadım yaptı hem de bağcılığın kültürel miras olarak sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Kırklareli protokolü geleneksel yöntemle hazırlanan üzüm suyunu içti

Kırklareli protokolü geleneksel yöntemle hazırlanan üzüm suyunu içti

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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