Kuşadası'nda çevreyolunda devrilen otomobil: 2 yaralı

kaza anı ve müdahale:

Kaza, Türkmen Mh. Çevreyolu üzerinde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası 09 ARV 964 olan otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla atarak devrildi ve 2 kişi yaralandı.

yerine sevk edilen ekipler:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

kazaya ilişkin soruşturma:

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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