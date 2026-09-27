Kuşadası'nda çevreyolunda devrilen otomobil: 2 yaralı

kaza anı ve müdahale:
Kaza, Türkmen Mh. Çevreyolu üzerinde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası 09 ARV 964 olan otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla atarak devrildi ve 2 kişi yaralandı.
yerine sevk edilen ekipler:
Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
kazaya ilişkin soruşturma:
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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