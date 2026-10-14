Atatürk caddesi'nde 50 yıllık altyapı vizyonu: ikinci etap 2 Kasım'da başlıyor

Alanya Belediyesi, kent merkezinin ana ulaşım akslarından Atatürk Caddesinde kapsamlı altyapı yenilemesinin ikinci etabını 2 Kasım tarihinde başlatıyor. Proje; içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu drenajı, elektrik, doğal gaz ve fiber internet hatlarını kapsayacak şekilde planlandı ve çalışmanın amacı kısa vadeli tamirlerden kaçınılarak 50 yıllık hizmete uygun kalıcı altyapı oluşturmak.

Çalışmanın kapsamı:

Yapılacak işler arasında tüm ana hatların yenilenmesi, kurumlara ait altyapı müdahalelerinin koordinasyonu, ardından yolun sıcak asfaltla kaplanması ve yıpranan kaldırımların düzenlenmesi bulunuyor. Altyapı kurumlarının kendi sorumluluk alanlarındaki işleri belirlenen sıraya göre tamamlanmadan üstyapı düzenlemesine geçilmeyecek; böylece yeniden kazılma riski en aza indirilecek ve kaynakların verimli kullanılması sağlanacak.

Uygulama takvimi ve koordinasyon:

Belediye, çalışmanın başlayacağı bölüm öncesinde altyapı kurumları ve ilgili firmalarla bir araya gelerek uygulama takvimini belirledi. Özellikle 8 kurum ile eşgüdümlü çalışma yürütülecek; hattın yenilenmesi, doğal gaz ve fiber döşeme, elektrik ve aydınlatma düzenlemeleri sıralı olarak tamamlanacak. Çalışmanın etaplar halinde yürütülmesiyle kent yaşamına etkiler azaltılacak.

İlk etabın deneyimi ve beklentiler:

Geçen yıl Alaaddin Keykubat Parkı ile Atatürk Anıtı arasındaki ilk etapta altyapı hatları yenilenmiş, doğal gaz hattı döşenmiş ve üstyapı düzenlemeleri yapılmıştı. Bu deneyim ışığında ikinci etapta da önce tüm altyapı işlerinin bitirilmesi, ardından yolun asfaltlanması ve kaldırımların yenilenmesi planlanıyor. Çalışma, Atatürk Caddesi’nin Atatürk Anıtı ile Karayolları Şube Müdürlüğü arasındaki bölümünde uygulanacak.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, projenin günü kurtaran bir yol çalışması olmadığını vurgulayarak, 'Atatürk Caddesi, kentimizin kalbidir' ifadesiyle uzun vadeli planlamanın önemine dikkat çekti. Başkan Özçelik ayrıca çalışmalar öncesinde siyasi partiler, oda, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla bilgilendirme toplantıları düzenleneceğini belirtti.

ALANYA BELEDİYESİ, ATATÜRK CADDESİ’NDEKİ KAPSAMLI YENİLEME ÇALIŞMALARININ İKİNCİ ETABINA 2 KASIM’DA BAŞLIYOR.