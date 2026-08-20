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Kuşadası'nın su altındaki dev uçağı dalıcıların sabit rotası

2016'da Kuşadası'nda denize batırılan 54 metre uzunluğundaki Airbus A300, 10 yılda yapay resif haline gelerek dalış turizminin odağı oldu.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 14:47

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 15:02

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EDİTÖR: Aslı Han

Kuşadası'nın su altındaki dev uçağı dalıcıların sabit rotası

kuşadası'nın su altı simgesi:

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında Kuşadası açıklarında denize batırılan Airbus A300 tipi yolcu uçağı, aradan geçen 10 yıl boyunca dalış tutkunlarının ilgisini çekmeyi sürdürüyor. 54 metre uzunluğundaki yapı, zamanla çevresinde oluşan canlı yaşamı sayesinde önemli bir yapay resif alanına dönüştü ve bölgenin alternatif turizm değerleri arasına girdi.

batığın dönüşümü ve ekosistem etkisi:

Uçağın gövdesi, parçalanmadan deniz tabanına yerleşmesiyle birlikte balıklar, mercan benzeri organizmalar ve diğer deniz canlıları için barınak sağladı. Bu süreç, batığın doğal bir resife dönüşmesine yol açarken çevredeki biyoçeşitliliğin artmasına katkı sundu. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından planlanan proje, hem yapısal cazibesi hem de oluşan canlılıkla dalış rotalarına yeni bir soluk getirdi.

dalgıçlar ve fotoğrafçılar için bir cazibe merkezi:

Yerel dalış okulları ve rehberler, batığın hem eğitim dalışları hem de deneyimli dalgıçlar için özel bir güzergâh oluşturduğunu belirtiyor. Dalış okulu sahibi ve eğitmeni Tağmaç Saraçoğlu, "Batık uçak, Kuşadası için çok özel bir dalış noktası. Yıllar içerisinde deniz canlılarının da yaşam alanına dönüşmesi burayı daha da ilgi çekici hale getirdi. Dalış yapanlar her seferinde farklı bir görüntüyle karşılaşabiliyor" dedi. Rehber balık adam ve su altı fotoğrafçısı Soner Hasdemir de "Batık uçağın su altında oluşturduğu görüntü gerçekten etkileyici. Özellikle fotoğraf açısından çok güzel görüntüler ortaya çıkıyor. Uçağın çevresindeki canlılık da her geçen yıl daha fazla dikkat çekiyor" şeklinde konuştu.

Yaz sezonunda bölgedeki dalış merkezlerinin programlarında önemli bir yere sahip olan batık uçak, hem yerli ve yabancı dalgıçların uğrak noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Uçak etrafında her dalışta değişen perspektifler ve yeni kareler sunan yapı, Kuşadası'nın su altı turizmine katkısını uzun vadede koruyor.

KUŞADASI’NIN BATIK UÇAĞI 10 YIL SONRA DA YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

KUŞADASI’NIN BATIK UÇAĞI 10 YIL SONRA DA YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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