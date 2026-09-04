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Kuşak gibi sırta yayılan ağrı ihmal edilmemeli: pankreatit akla gelmeli

Karından başlayıp kuşağa sırta yayılan şiddetli ağrı, bulantı ve kusma pankreatitin işareti olabilir; erken tanı ve tedavi önemlidir.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 08:59

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Kuşak gibi sırta yayılan ağrı ihmal edilmemeli: pankreatit akla gelmeli

Belirtiler ve hangi şikayetler ciddiye alınmalı:

Karından başlayıp kuşak tarzında sırta doğru vuran şiddetli ağrı, pankreatitin en tipik yakınmasıdır. Bu ağrıya sıklıkla bulantı, kusma, ateş ve bazı vakalarda ciltte ve göz aklarında sararma eşlik edebilir. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Gastroenteroloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç, böyle bir tablo karşısında şikayetlerin basit bir mide rahatsızlığı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Nedenler ve kronikleşme riski:

Akut pankreatit ani başlayabilir; tekrarlayan ataklar ise zaman içinde kronik pankreatite dönüşebilir ve pankreas dokusunda kalıcı hasara yol açabilir. Prof. Dr. Bilgiç, safra taşlarının akut pankreatitin en sık nedeni olduğunu belirterek özellikle 5 milimetreden küçük taşların safra kanalına düşmesinin atağı tetikleyebileceğini aktarıyor. Kronik pankreatitte tekrar eden inflamasyon pankreas dokusunda incelme ve fibrotik değişikliklere neden olabiliyor.

Tedavi ve müdahale seçenekleri:

Tedavi, altta yatan nedene göre planlanır. İlk hedef genellikle ağrı kontrolüdir. Enfeksiyon gelişmişse antibiyotik verilebilir. Safra kanalına taş düşmüşse taşın çıkarılması için ERCP gibi girişimler uygulanır. Kronik evrede pankreas kanalında taş, darlık veya genişlemeler görülebilir; bunlarda kanal taşlarının çıkarılması, stent uygulanması ve darlıkların giderilmesine yönelik işlemler söz konusudur.

Prof. Dr. Bilgiç, tekrarlayan atakların önlenmesi ve hastalığın ilerlemesinin engellenmesinin önemine dikkat çekiyor; tedavi planı mutlaka hastanın nedenine göre şekillendiriliyor.

Yaşam tarzı ve korunma önerileri:

Pankreatit geçiren hastaların yaşam tarzında değişiklik yapması gereklidir. Uzman, alkolün hayatından çıkarılması ve çok yağlı yiyeceklerden kaçınılması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca obezite ve pankreas yağlanmasının hastalık üzerinde etkili olabileceği, bu nedenle beslenme ve kilo kontrolünün ihmal edilmemesi gerektiği vurgulanıyor.

MEDİPOL ACIBADEM BÖLGE HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ VE İÇ HASTALIKLARI UZMANI PROF. DR. YILMAZ...

MEDİPOL ACIBADEM BÖLGE HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ VE İÇ HASTALIKLARI UZMANI PROF. DR. YILMAZ BİLGİÇ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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