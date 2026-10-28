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Kütahya merkezli soruşturmada yasa dışı bahis ağına geniş çaplı müdahale: 62 tutuklama

Kütahya merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 79 gözaltından 62 kişi tutuklandı; MASAK işlem hacmini 14.928.530.000 TL olarak tespit etti.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 11:45

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kütahya merkezli soruşturmada yasa dışı bahis ağına geniş çaplı müdahale: 62 tutuklama

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve örgütlü suç soruşturması kapsamında beş ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, mali işlemlere ilişkin hazırlanan rapor soruşturmanın boyutunu ortaya koydu.

Operasyonun kapsamı ve gözaltılar:

Başsavcılığın koordinasyonunda Kütahya, Burdur, Antalya, Eskişehir ve İzmir illerinde yapılan çalışmada toplam 85 şüpheliye yönelik hareket edildi; bu kişilerden 79 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar içinde adli makamlara sevk edilenler oldu. Ayrıca operasyonu takip eden süreçte 2 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde bulunduğu, 4 şüphelinin ise firari olduğu ve yakalanmalarına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Mali boyut ve el koyma işlemleri:

Mali incelemeler, soruşturmanın finansal büyüklüğünü gözler önüne serdi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre şüpheli işlem hacmi 14.928.530.000 TL olarak tespit edildi. Soruşturma kapsamında ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik işlemler yapıldı ve bu çerçevede 2 taşınmaz ile 10 araç el konuldu.

Adli süreç ve soruşturmanın durumu:

Operasyon kapsamında adli makamlara sevk edilen şüphelilerin işlemleri tamamlandı; sevk edilenlerden 62 kişi tutuklandı, 18 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Kalan firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü, soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

Kurum yetkililerinin açıklamaları ve MASAK raporu, soruşturmanın hem geniş coğrafi kapsama hem de yüksek mali hacme sahip olduğunu gösteriyor. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirirken, adli süreç ve takip işlemleri sürüyor.

KÜTAHYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

KÜTAHYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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