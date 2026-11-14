Kütahya ulaşım planında deprem riski öncelikli olmalı

Kütahya'nın ulaşımında bütüncül planlama çağrısı

Jeoloji Mühendisleri Odası Kütahya İl Temsilcisi Yahya Daban, Kütahya'nın sanayi, üniversite ve sağlık yatırımlarındaki hızlı büyümesinin ulaşım altyapısında kapsamlı bir planlamayı zorunlu kıldığını söyledi. Daban, kentteki sorunların yalnızca trafik ve otopark eksikliğiyle sınırlı olmadığını, ana arterler, çevre yolu bağlantıları, toplu taşıma ve kritik tesislerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Şehir Hastanesi bağlantısı hayati önemde:

Daban, özellikle Şehir Hastanesi'nin çevre yoluna doğrudan bağlanması gerektiğini belirtti. Ambulans ve acil müdahale ekiplerinin şehir içi yoğunluğa takılmadan hastaneye ulaşabilmesinin hayat kurtarıcı olduğunu söyleyen Daban, bu bağlantının hem günlük erişimde hem de afet durumlarında lojistik kolaylık sağlayacağını ifade etti.

Alternatif koridorlar ile trafik yükü azaltılmalı:

Kent merkezindeki yükün belirli ana caddelere yoğunlaştığını hatırlatan Daban, kuzey-güney ve doğu-batı yönlerinde alternatif ulaşım koridorlarının oluşturulmasını önerdi. Bu aksların planlanmasında kentin büyüme yönleri ve gelecekteki yerleşim ihtiyaçlarının dikkate alınmasının önemine dikkat çekti. Alternatif güzergâhların sadece trafik yoğunluğunu hafifletmeyeceğini, aynı zamanda muhtemel afet anlarında ana yollar kullanılamaz hâle geldiğinde ulaşımın sürekliliğini sağlayacağını belirtti.

Deprem odaklı acil ulaşım koridorları oluşturulmalı:

Daban, Kütahya'nın deprem riski taşıyan bir bölge olduğuna işaret ederek ulaşım planlamasında afet riskinin ayrı ve öncelikli bir başlık olarak ele alınması gerektiğini söyledi. Olası büyük bir depremde yolların hasar görmesi, köprü ve kavşakların kullanılamaz hâle gelmesi gibi senaryoların acil müdahaleyi zorlaştıracağını belirten Daban, önceden belirlenmiş acil ulaşım koridorlarının ve alternatif güzergâhların hazır bulundurulmasını önerdi.

Buna ek olarak, kritik köprü ve kavşakların deprem performanslarının değerlendirilmesi ve belirlenen koridorların düzenli tatbikatlarla test edilmesi gerektiğini ifade etti. Daban, ana arterlerin kapanması durumunda farklı noktalara erişim sağlayacak güzergâhların acil müdahale kapasitesini güçlendireceğini kaydetti.

Sanayi bölgeleri ve ağır taşıt trafiği:

Kütahya'nın sanayi alanlarındaki büyümenin ulaşım planlarına yansıtılması gerektiğini belirten Daban, organize sanayi bölgelerinin çevre yoluna güçlü bağlantılarla entegre edilmesini talep etti. Ağır tonajlı araçların şehir merkezinden geçmesinin trafik yoğunluğunu artırdığını belirten Daban, sanayi bölgelerine yönelik güzergâhların yeniden değerlendirilmesi ve ağır vasıtaların şehir içine giriş ihtiyaçlarının azaltılması gerektiğini söyledi.

Toplu taşıma ve raylı sistem seçenekleri:

Daban, toplu taşıma sisteminin üniversite, Şehir Hastanesi, otogar, tren garı ve sanayi bölgeleri arasındaki ulaşımı hızlı, ekonomik ve etkin şekilde sağlayacak biçimde yeniden düzenlenmesini önerdi. Toplu taşımayı daha cazip hâle getirmenin özel araç kullanımını azaltacağını, uzun vadeli planlamada ise raylı sistem alternatiflerinin değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Ayrıca kent merkezinde otopark ihtiyacına dikkat çeken Daban, merkezi bölgelerde çok katlı otoparklar, uygun aktarma merkezleri ve düzenli park alanlarının oluşturulmasının önemine değindi. Tarihi dokuya sahip Ulu Camii, Balıklı Camii ve Sadettin Camii çevrelerinde yapı yoğunluğunun azaltılması, yeşil alan ve otopark imkânlarının artırılması gerektiğini söyledi.

Ulaşım master planı çağrısı:

Son olarak Daban, Kütahya'nın ulaşım sorunlarının günübirlik uygulamalarla çözülemeyeceğini, bilimsel veriler ışığında hazırlanmış uzun vadeli bir Ulaşım Master Planı gerektiğini vurguladı. Bu planın belediye, Karayolları, ilgili kamu kurumları, üniversite ve meslek odalarının katılımıyla hazırlanması, kurumlar arası koordinasyonla ortak bir yol haritası oluşturulması gerektiğini söyledi.

Yahya Daban, ulaşım altyapısının afetlere karşı dayanıklılığının artırılmasının, alternatif güzergâhların oluşturulmasının ve acil müdahale kapasitesinin güçlendirilmesinin Kütahya'nın sürdürülebilir gelişimi için kilit önemde olduğunu kaydetti.

YAHTA DABAN