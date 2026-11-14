Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Şehitkamil'de Türkiye Yüzyılı Hatıra Ormanı'na yüzlerce fidan dikildi

Umut Yılmaz liderliğinde Şehitkamil'de 41 dönümlük Türkiye Yüzyılı Hatıra Ormanı'na yüzlerce fidan dikildi; törene siyaset ve yerel yöneticiler katıldı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 12:42

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Şehitkamil'de Türkiye Yüzyılı Hatıra Ormanı'na yüzlerce fidan dikildi

tören ve katılımcılar:

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz öncülüğünde gerçekleştirilen fidan dikim töreni, ilçede aynı gün toplu açılışı ve temel atması yapılan 42 proje programının ardından yapıldı. Çamlıtepe Mahallesi'nde oluşturulan 41 dönümlük Türkiye Yüzyılı Hatıra Ormanına yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Bilal Uçar, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Mesut Bozatlı ve Mehmet Mustafa Gürban, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı İsmail Güler, önceki dönem Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

projelerin tamamlayıcısı olarak yeşil alan vurgusu:

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, törende yeşil alanların belediyecilikteki önemine dikkat çekti ve yapılan 42 projenin tamamlayıcısının yeşil alanlar olduğunu belirterek Başkan Yılmaz'a teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de ilçeye katkılarından dolayı Yılmaz'ı tebrik etti ve Şehitkamil için belirlenen yeşil hedeflere destek verdi.

geleceğe bırakılan miras:

Başkan Umut Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yeşil vatan' hedefi doğrultusunda Şehitkamil'i yeşille buluşturmaya kararlı olduklarını söyledi. Yılmaz, yeşil alanların gelecek nesillere bırakılacak en anlamlı miras olduğuna vurgu yaparak ilçenin dört bir yanını ağaçlandırma sözünü yineledi.

Yılmaz, dikilen her fidanın büyüyüp koca bir ağaca dönüşmesini, yıllar sonra hemşehrilerin gölgesinde dinlenmesini hedeflediklerini belirtti ve daha yeşil, daha temiz bir Şehitkamil için çalışmaların süreceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri birlikte fidanları toprakla buluşturdu; oluşturulan hatıra ormanı, şehrin nefes almasını sağlayacak uzun vadeli bir yatırım olarak tanımlandı.

ŞEHİTKAMİL’DE FİDANLAR TÜRKİYE YÜZYILI İÇİN TOPRAKLA BULUŞTURULDU

ŞEHİTKAMİL’DE FİDANLAR TÜRKİYE YÜZYILI İÇİN TOPRAKLA BULUŞTURULDU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gaziantep'e yeni ulaşım koridoru: Abdülhamit Han köprülü kavşağı hizmete girdi
images

Aktarma istasyonlarıyla atık taşımada verimlilik ve tasarruf
images

İklim zirvesinin genç elçileri: COP31'de 2 bin 700 gönüllü sahada
images

Yassıca ve Akyar’da çocukların okula güvenli dönüşünü sağlayan yollar açıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yahyalı'ya 285 iş yeri: Sekidağı'nda yeni sanayi sitesi için hazırlıklar hızlandı

Kapanan hastanenin çalışanlarıyla sahada: AK Parti heyeti talepleri dinledi

Karadeniz'de palamut bolluğu, torik ve lakerda sezonu kapıda

Gaziantep'te kuzeyşehir'e yeni demirciler sanayi sitesi temeli atıldı

TREND HABERLER

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Kartepe'de kasımın erken karı aileleri zirveye taşıdı

Balıkesir Üniversitesi yönetimi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda akreditasyon ve eğitim çalışmaları için bir araya geldi

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor

Çöken yönetim krizi çalışanlara faturayı kesti: Elazığ Özel Medikal Hospital'de ikinci eylem

Sinemada Türk dünyası birlik ve dayanışma mesajı