Şehitkamil'de Türkiye Yüzyılı Hatıra Ormanı'na yüzlerce fidan dikildi

tören ve katılımcılar:

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz öncülüğünde gerçekleştirilen fidan dikim töreni, ilçede aynı gün toplu açılışı ve temel atması yapılan 42 proje programının ardından yapıldı. Çamlıtepe Mahallesi'nde oluşturulan 41 dönümlük Türkiye Yüzyılı Hatıra Ormanına yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Bilal Uçar, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Mesut Bozatlı ve Mehmet Mustafa Gürban, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı İsmail Güler, önceki dönem Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

projelerin tamamlayıcısı olarak yeşil alan vurgusu:

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, törende yeşil alanların belediyecilikteki önemine dikkat çekti ve yapılan 42 projenin tamamlayıcısının yeşil alanlar olduğunu belirterek Başkan Yılmaz'a teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de ilçeye katkılarından dolayı Yılmaz'ı tebrik etti ve Şehitkamil için belirlenen yeşil hedeflere destek verdi.

geleceğe bırakılan miras:

Başkan Umut Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yeşil vatan' hedefi doğrultusunda Şehitkamil'i yeşille buluşturmaya kararlı olduklarını söyledi. Yılmaz, yeşil alanların gelecek nesillere bırakılacak en anlamlı miras olduğuna vurgu yaparak ilçenin dört bir yanını ağaçlandırma sözünü yineledi.

Yılmaz, dikilen her fidanın büyüyüp koca bir ağaca dönüşmesini, yıllar sonra hemşehrilerin gölgesinde dinlenmesini hedeflediklerini belirtti ve daha yeşil, daha temiz bir Şehitkamil için çalışmaların süreceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri birlikte fidanları toprakla buluşturdu; oluşturulan hatıra ormanı, şehrin nefes almasını sağlayacak uzun vadeli bir yatırım olarak tanımlandı.

ŞEHİTKAMİL’DE FİDANLAR TÜRKİYE YÜZYILI İÇİN TOPRAKLA BULUŞTURULDU