Kütahya'da ailelere yönelik engelli bakım ve hakları eğitimi

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında düzenlenen eğitimler, engelli bireylerin ailelerine yönelik destek ve bilinçlendirme sağlamayı amaçladı. Etkinlikler İl Müdürlüğü'ne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Eğitimin hedefleri:

Programın temel hedefi, engelli bireye sahip ailelerin ihtiyaçlarının doğru şekilde ele alınması, aile üyelerinin yaşam becerilerinin desteklenmesi, aile içi iletişimin güçlendirilmesi ve ailelerin sahip olduğu hak ve hizmetler konusunda bilinçlendirilmesiydi. Eğitimler, ailelerin günlük yaşamda karşılaştığı zorluklara yönelik farkındalığı artırmayı hedefledi.

Eğitim içeriği ve eğiticiler:

AEP eğiticileri Sosyolog Meltem Yıldırım Tekeli, Başöğretmen Berra Yiğit ve Sosyolog Rumeysa Gedik Zengin tarafından verilen oturumlarda Aile Yaşam Becerileri, Finansal Okuryazarlık, Bilinçli Medya Kullanımı ve Engelli Hakları konuları ele alındı. Oturumlar, katılımcıların bilgi düzeyini artırmaya ve uygulamaya dönük beceriler kazandırmaya odaklandı.

Beklenen sonuçlar:

Bu eğitimlerin, ailelerin haklarını daha iyi tanıması, ekonomik yönetim ve medya kullanımı konularında bilinçlenmesi ile aile içi iletişim ve bakım süreçlerinde güçlenme sağlaması bekleniyor. Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nün koordinasyonuyla yürütülen programlar, engelli bireylere yönelik aile destek hizmetlerinin güçlendirilmesine katkı sunuyor.

KÜTAHYA’DA ENGELLİ BİREYLERİN AİLELERİNE YÖNELİK EĞİTİM DÜZENLENDİ