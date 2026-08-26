Kütahya'da ortak akıl vurgusu: Kahveci eczacı odasını ziyaret etti

kütahya'da belediye ve eczacı odası buluşması

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ile Türk Eczacıları Birliği 35. Bölge Kütahya Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Kütahya Belediye Meclis Üyesi Süleyman Cahit Ceylan arasında gerçekleşen ziyaret, kent gündemindeki önceliklerin ve ortak çalışmanın olanaklarının değerlendirilmesine odaklandı.

Görüşmeye, Belediye Veteriner İşleri Müdürü Ali Bilcan de eşlik etti. Buluşmada, hizmetlerin koordinasyonu, halk sağlığı ve yerel ihtiyaçlar üzerine karşılıklı görüş ve öneriler paylaşıldı.

görüşmenin odağı:

Toplantıda öncelikli olarak Kütahya'nın ihtiyaçları, sürdürülen belediye hizmetleri ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik uygulamalar tartışıldı. Taraflar, meslek odalarının belediye ile kuracağı yakın iletişimin kentin gelişimine doğrudan katkı sağlayacağı konusunda hemfikir oldu.

Özellikle sağlık hizmetleri, yerel altyapı düzenlemeleri ve saha çalışmaları gibi alanlarda eczacı odasının gözlemleri ile belediyenin planlama süreçlerinin birbirini tamamlaması gerektiği vurgulandı.

iş birliği ve ileriye dönük adımlar:

Belediye ve oda temsilcileri, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesinin önemini öne çıkardı ve önümüzdeki dönemde ortak çalışma başlıklarının geliştirilebileceğini belirtti. Mevcut projelerin etkinliği ile yeni iş birliği alanlarının tespiti için karşılıklı görüş alışverişi yapılacağı kaydedildi.

Görüşme, tarafların iyi dileklerini iletmesi ve kent yararına atılabilecek somut adımların konuşulmasının ardından sona erdi. Ziyaret, yerel yönetim ile meslek kuruluşları arasındaki diyaloğun sürdürülmesinin altını çizdi.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANI KAHVECİ’DEN ECZACI ODASI’NA ZİYARET