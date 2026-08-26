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gökçeada bu sezon rüzgar sporları ve doğal mirasıyla turistlerin gözdesi oldu

Gökçeada bu sezon rüzgar sporları ve doğal değerleriyle öne çıktı; 7 sörf okulu ve 20 bini aşkın ziyaretçi adaya ekonomik katkı sağladı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 10:18

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

gökçeada bu sezon rüzgar sporları ve doğal mirasıyla turistlerin gözdesi oldu

Gökçeada bu sezon turist ilgisiyle öne çıktı

Çanakkale iline bağlı Gökçeada, Türkiye’nin en büyük adası olma özelliğini taşıyor ve bu yaz dönemi boyunca ziyaretçi akınıyla karşılaştı. Adanın konumu, iklim çeşitliliği ve rüzgar kaynaklı sportif imkanları turist tercihlerini etkileyen başlıca unsurlar olarak öne çıkıyor.

coğrafya ve doğal değerler:

Çanakkale Boğazı’nın ağzında yer alan ada, 290 kilometre karelik bir alana yayılıyor ve coğrafi yapısının yüzde 77’si dağlık alanlardan oluşuyor. Güney sahillerde Akdeniz, kuzey sahillerde Marmara’ya özgü iklim koşulları görülebiliyor. Adanın doğal zenginlikleri arasında Marmaros Şelalesi, Peynir Kayalıkları, Tuz Gölü ve Kuzu Limanı gibi ziyaretçilerin ilgisini çeken noktalar bulunuyor.

turizm, sörf ve ekonomik etkiler:

Gökçeada Turizm Derneği Başkanı Ali Uğur Çelik sezon değerlendirmesinde adada yaz hareketliliğinin iyi olduğunu belirtti. Çelik, "Gökçeada da yaz sezonu gayet iyi geçti. Temmuz ayının 15’inden itibaren aslında Gökçeada’da ciddi bir yoğunluk olmaya başladı. Ağustos ayında da bu yoğunluğu görmeye devam ediyoruz. Büyük ihtimal Ağustos aynının sonuna kadar bu yoğunluğu göreceğiz. Temmuz ayı aslında bizim için iyi geçti diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Sportif faaliyetlerin adaya sağladığı katkı dikkat çekiyor. Çelik, adada toplamda 7 tane sörf okulu bulunduğunu; bunun 4 tanesinin Kefalos plajında, 3 tanesinin ise Eşerek plajında yer aldığını belirtti. Sportif eğitimler, ekipman kiralanmaları ve farklı branşlardaki güvenlik önlemleriyle faaliyetlerin organize edildiği vurgulandı.

Sezon boyunca sörf okullarına gelen turist sayısının 20 bini aştığı ve bu ziyaretlerin hem konaklama hem de yiyecek-içecek sektörü için önemli gelir sağladığına dair tespitler yapıldı. Ayrıca adaya ulaşımın giderek kolaylaşması, sezonun dışındaki dönemlerde de ziyaretçi çekme potansiyelini artırıyor.

Adanın hem doğal hem de sportif değerleri birleştiğinde, Gökçeada kısa vadede turizm açısından güçlenmeye devam ediyor. Yerel aktörlerin altyapı ve hizmet kalitesini koruması durumunda adanın daha ulaşılabilir ve sürdürülebilir bir turizm destinasyonu haline gelmesi bekleniyor.

Türkiye&#039;nin en büyük adası turizm merkezi olma yolunda

Türkiye'nin en büyük adası turizm merkezi olma yolunda

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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