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Mersin'de üreticiyi koruyan biyoteknik hamle: 80 bin feromon tuzak hedefi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2026 sonuna kadar 2 bin 700 üreticiye toplam 80 bin feromon tuzakla Akdeniz Meyve Sineğiyle biyoteknik mücadeleyi sürdürecek.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 10:20

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EDİTÖR: Aslı Han

Mersin'de üreticiyi koruyan biyoteknik hamle: 80 bin feromon tuzak hedefi

Büyükşehir'ten feromon tuzak desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini ve üreticilerin emeğini korumak amacıyla Akdeniz Meyve Sineği ile mücadelede biyoteknik yöntemleri yaygınlaştırıyor. Sağlanan feromon tuzak desteğiyle ürün kayıplarının azaltılması ve meyvelerde verim ile kalitenin korunması hedefleniyor.

Hedef ve kapsam:

Büyükşehir, kent genelinde yıl sonuna kadar 2 bin 700 üreticiye toplam 80 bin feromon tuzak ulaştırmayı amaçlıyor. Güzelyayla Mahallesi'nde ise bugüne kadar 771 üreticiye 22 bin 40 adet feromon tuzak desteği verildi. Destekten Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı ve 1 ila 12 dekar arasında üretim yapan üreticiler yararlanıyor.

Tuzağın işleyişi ve zararlının etkisi:

Ziraat Yüksek Mühendisi Özgür Güldoğan Akdeniz Meyve Sineği'nin yarattığı riske işaret ederek şunları söyledi: "Akdeniz Meyve Sineği, dünyada 300’den fazla bitki ve 50’den fazla meyve türünde toleransı sıfır olan bir zararlı türüdür. Özellikle sert çekirdekli meyvelerde, örneğin Trabzon hurmasında, mücadele edilmediği takdirde yüzde 90’lara varan ürün ve verim kayıpları yaşanmaktadır. Bu kapsamda biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak ‘Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı 1 ila 12 dekar arasında üretim yapan üreticilerimize feromon tuzak desteği sağlıyoruz"

Güldoğan kent genelindeki hedefi de açıkladı: "Mersin genelinde ise 2026 yılı sonu itibariyle yaklaşık 2 bin 700 üreticimize 80 bin adet feromon tuzağı üreticilerimize ulaştırmış olacağız". Tuzağın çalışma prensibini ise şu şekilde özetledi: "Bu tuzak, içinde feromon olan, böceği cezbeden ve bir adet kutudan oluşan bir tuzak setidir. Böcekler, feromon tuzağının kokusuna gelir ve tuzağın içinde hapsolarak ölür".

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, zararlılarla mücadelede üreticilerin yanında olmayı sürdürüyor ve biyoteknik uygulamalarla tarımsal üretimin korunmasını amaçlıyor.

MERSİN’DE AKDENİZ MEYVE SİNEĞİ İLE MÜCADELE KAPSAMINDA ÜRETİCİLERE FEROMON TUZAK DESTEĞİ...

MERSİN’DE AKDENİZ MEYVE SİNEĞİ İLE MÜCADELE KAPSAMINDA ÜRETİCİLERE FEROMON TUZAK DESTEĞİ SAĞLANIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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