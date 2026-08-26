Dolar 48,1142 +0,07%
Euro 56,2158 +0,07%
Bist 14.669,59 +1,36%
Altın Gram 7.244,94 -0,23%
EUR/USD 1,1678 +0,02%
Brent Petrol 85,18 -2,39%
--°

çanakkale jandarmasından kapsamlı uygulama: 9 şüpheli tutuklandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'nın 17-23 Ağustos uygulamalarında JASAT öncülüğünde yürütülen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 10:21

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

çanakkale jandarmasından kapsamlı uygulama: 9 şüpheli tutuklandı

çanakkale'de jandarma uygulaması

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’nın hafta içi düzenlediği kapsamlı denetim ve operasyonlarda, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla hem rutin kontroller hem de JASAT öncülüğünde hedefe yönelik yakalamalar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda toplamda aranan şüphelilerden bir kısmı tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

uygulamanın kapsamı:

17-23 Ağustos tarihlerinde il genelinde düzenlenen "Huzur Uygulaması"na 280 jandarma asayiş timi ve bin 780 personel katıldı. Uygulamalar 12 ilçede eş zamanlı yürütüldü; denetlenen yerler arasında 354 umuma açık işletme, 78 metruk bina, 115 park ve bahçe ile 92 otel ve pansiyon yer aldı.

Bu süreçte toplam 8 bin 750 şahıs kimlik sorgulamasına tabi tutulurken, 3 bin 67 araç denetlendi ve aranan 12 araç trafikten men edildi. Rutin kontroller, JASAT ekiplerinin yürüttüğü nitelikli takip ve operasyonlarla eş zamanlı yürütüldü.

yakalanan şüpheliler ve suçlar:

JASAT ve bağlı ekiplerin operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 83 şahıs yakalandı. Mahkemeye sevk edilenlerden 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Yakalamalar arasında kesinleşmiş hapis cezaları veya tutuklamaya yönelik kararlar bulunan şüpheliler şunları içeriyor: cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (4 yıl 2 ay), Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama (5 yıl), kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (tutuklamaya yönelik), borçlunun ödeme şartının ihlali (tutuklamaya yönelik) ve basit yaralama (1 yıl 10 ay 2 gün).

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında biri uyuşturucu kullanmak suçundan (1 yıl 8 ay), diğeri ise uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama suçundan (16 yıl 8 ay) kesinleşmiş ceza kaydı bulunan şüpheliler yakalandı. Ayrıca müstehcen yayınlarla ilgili (çocuk, hayvan/ölmüş insan bedeni içeren) yayınları yayınlamak suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli ile kültür varlıkları bulma amacıyla izinsiz kazı veya sondaj yapmak suçundan 1 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli de yakalandı.

Jandarma yetkilileri, uygulamaların hem halka güven sağlamak hem de aranan şüphelilere yönelik takibi yoğunlaştırmak amacıyla süreceklerini belirtti. Tutuklanan şüphelilerin yargı süreçleri ve diğer yakalamalara ilişkin işlemler sürüyor.

ÇANAKKALE’DE JANDARMA EKİPLERİNCE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN YAKALANAN 9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

ÇANAKKALE’DE JANDARMA EKİPLERİNCE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN YAKALANAN 9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kavga sonrası Çivril'de 51 yaşındaki kişi demir çubukla hayatını kaybetti
images

Mardin Artuklu'da sürücünün müdahalesine rağmen otomobil alevlere teslim oldu
images

Batman’da teras katında çıkan yangın mahallede endişe yarattı
images

İzmir merkezli operasyonda yasa dışı silah şebekesine yönelik geniş çaplı baskın

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kavga sonrası Çivril'de 51 yaşındaki kişi demir çubukla hayatını kaybetti

Büyükşehir’den Büyüktoraman Mahallesi’ne 16,8 milyonluk sıcak asfalt yatırımı

Ardahan'da ağustos ayında dolu cadde ve sokakları beyaza bürüdü

Mardin Artuklu'da sürücünün müdahalesine rağmen otomobil alevlere teslim oldu

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti