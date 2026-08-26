çanakkale jandarmasından kapsamlı uygulama: 9 şüpheli tutuklandı

çanakkale'de jandarma uygulaması

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’nın hafta içi düzenlediği kapsamlı denetim ve operasyonlarda, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla hem rutin kontroller hem de JASAT öncülüğünde hedefe yönelik yakalamalar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda toplamda aranan şüphelilerden bir kısmı tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

uygulamanın kapsamı:

17-23 Ağustos tarihlerinde il genelinde düzenlenen "Huzur Uygulaması"na 280 jandarma asayiş timi ve bin 780 personel katıldı. Uygulamalar 12 ilçede eş zamanlı yürütüldü; denetlenen yerler arasında 354 umuma açık işletme, 78 metruk bina, 115 park ve bahçe ile 92 otel ve pansiyon yer aldı.

Bu süreçte toplam 8 bin 750 şahıs kimlik sorgulamasına tabi tutulurken, 3 bin 67 araç denetlendi ve aranan 12 araç trafikten men edildi. Rutin kontroller, JASAT ekiplerinin yürüttüğü nitelikli takip ve operasyonlarla eş zamanlı yürütüldü.

yakalanan şüpheliler ve suçlar:

JASAT ve bağlı ekiplerin operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 83 şahıs yakalandı. Mahkemeye sevk edilenlerden 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Yakalamalar arasında kesinleşmiş hapis cezaları veya tutuklamaya yönelik kararlar bulunan şüpheliler şunları içeriyor: cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (4 yıl 2 ay), Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama (5 yıl), kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (tutuklamaya yönelik), borçlunun ödeme şartının ihlali (tutuklamaya yönelik) ve basit yaralama (1 yıl 10 ay 2 gün).

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında biri uyuşturucu kullanmak suçundan (1 yıl 8 ay), diğeri ise uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama suçundan (16 yıl 8 ay) kesinleşmiş ceza kaydı bulunan şüpheliler yakalandı. Ayrıca müstehcen yayınlarla ilgili (çocuk, hayvan/ölmüş insan bedeni içeren) yayınları yayınlamak suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli ile kültür varlıkları bulma amacıyla izinsiz kazı veya sondaj yapmak suçundan 1 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli de yakalandı.

Jandarma yetkilileri, uygulamaların hem halka güven sağlamak hem de aranan şüphelilere yönelik takibi yoğunlaştırmak amacıyla süreceklerini belirtti. Tutuklanan şüphelilerin yargı süreçleri ve diğer yakalamalara ilişkin işlemler sürüyor.

ÇANAKKALE’DE JANDARMA EKİPLERİNCE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN YAKALANAN 9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.