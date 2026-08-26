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Ayvalık'ta zeytinlerde erken hasat sinyali

Ayvalık Ticaret Odası temsilcisi Mustafa Kürlek, zeytinlerin gelişiminin iyi olduğunu belirterek 2026 hasadının 15-20 gün erken başlayabileceğini söyledi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 10:21

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EDİTÖR: Berk Doğan

Ayvalık'ta zeytinlerde erken hasat sinyali

Mustafa Kürlek, Ayvalık Ticaret Odası Genç Girişimciler Kurulu Başkanı ve zeytin üreticisi olarak 2026 sezonuna ilişkin gözlemlerini paylaştı. Kürlek, bu yıl ağaçlardaki gelişimin geçen yıllara göre ileri seviyede olduğunu ve hasadın normal takvimden önce başlayabileceğini bildirdi.

hasat takvimi ve sezon görünümü:

Ağustos ayı itibarıyla üretim alanlarında görülen canlı gelişme, üründe olgunlaşma sürecinin hızlandığına işaret ediyor. Kürlek, artan yağışlar ile ağaçların dinlenmiş olmasının birleşmesi sonucu ürün gelişiminin olumlu etkilendiğini vurguladı. Bu çerçevede hasadın geçen yıla göre yaklaşık 15-20 gün daha erken başlayabileceği öngörülüyor.

Saha incelemelerinde sulama yapılmayan parsellerde dahi meyve gelişiminin dönemine göre ileri olduğu, bunun da genel erken hasat beklentisini güçlendirdiği kaydedildi. Üreticiler erken hasat ihtimalini ve hasat zamanlamasını dikkatle izliyor.

rekolte tahmini ve riskler:

Kürlek, bu yıl birçok tarımsal üründe olduğu gibi zeytinde de verimli bir sezon beklentisinin ağırlık kazandığını belirtti. Türkiye genelinde zeytinyağı rekoltesinin 400-450 bin ton seviyelerine ulaşabileceği öngörülürken, nihai verimin Ağustos sonu ve Eylül aylarında yaşanacak hava şartlarına bağlı olacağına dikkat çekildi.

Üreticiler, olası hava değişimlerini ve arazideki gelişimi takip ederek hasat planlarını şekillendiriyor. Sektör temsilcileri, erken hasat senaryosunun piyasaya ve iş gücü planlamasına etkilerini de izliyor.

AYVALIK TİCARET ODASI GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU BAŞKANI, ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI ÜRETİCİSİ MUSTAFA...

AYVALIK TİCARET ODASI GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU BAŞKANI, ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI ÜRETİCİSİ MUSTAFA KÜRLEK, BU YIL ZEYTİNLERDEKİ GELİŞİMİN GEÇEN YILLARA GÖRE DAHA İLERİ SEVİYEDE OLDUĞUNU BELİRTEREK, HASADIN NORMAL TAKVİME GÖRE 15-20 GÜN ERKEN BAŞLAYABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ. KÜRLEK, YÜKSEK REKOLTE BEKLENTİSİNİN YANI SIRA ERKEN HASAT İHTİMALİNİN DE SEKTÖRDE DİKKATLE TAKİP EDİLDİĞİNİ İFADE ETTİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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