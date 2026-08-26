Dolar 48,1142 +0,07%
Euro 56,2158 +0,07%
Bist 14.669,59 +1,36%
Altın Gram 7.244,94 -0,23%
EUR/USD 1,1678 +0,02%
Brent Petrol 85,18 -2,39%
--°

Buldan'a gelen kadın turları esnafın yüzünü güldürdü

Denizli Büyükşehir'in düzenlediği ilçe turlarıyla Buldan'ı gezen kadınlar tarihi mekanları keşfederken esnaf satışlarda artış yaşadı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 10:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Buldan'a gelen kadın turları esnafın yüzünü güldürdü

Buldan'a gelen ziyaretçi grupları ilçede canlılık yarattı

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ilçe turları kapsamında Buldan'a gelen kadın grupları, ilçenin hem tarihi dokusunu keşfetti hem de yerel ekonomiye doğrudan katkı sağladı. Gün boyu süren ziyaretlerde katılımcılar, ilçenin tanıtımına ilgi gösterirken esnaf alışveriş talepleriyle hareketlilik yaşadı.

turların rotası ve öne çıkan mekanlar:

Organizasyon kapsamında kadınlar öncelikle Yenicekent Mahallesi'ndeki Tripolis Antik Kenti'ni gezdi. Antik kentin ardından tarihi çarşı, 14 Mayıs Caddesi ve Hamamboğazı Sokağı gibi merkezler ziyaret edildi. Misafirler ayrıca ilçedeki tarihi konakları inceleyip, yerel üretim tekstil ve el işi ürünlerden alışveriş yaptı.

esnaf ve tanıtım üzerindeki etkiler:

Buldanlı esnaflar, turların ilçede önemli bir ekonomik ivme oluşturduğunu belirtti. Gün içerisindeki ziyaretçi yoğunluğunun küçük işletmelerde satışları artırdığı, tanıtım açısından da ilçenin görünürlüğünün yükseldiği aktarıldı. Esnaflar, organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi yetkililerine ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

Yetkililer, bu tür kültür ve tanıtım odaklı turların sürdürülebilir turizm ve yerel kalkınma açısından önemine vurgu yaptı. Etkinliklerin devamında benzer rotaların ve yeni tematik gezilerin planlanacağı bildirildi.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN İLÇE TURLARI KAPSAMINDA BULDAN’A GELEN...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN İLÇE TURLARI KAPSAMINDA BULDAN’A GELEN KADINLAR, İLÇENİN TARİHİ VE KÜLTÜREL GÜZELLİKLERİNİ KEŞFEDERKEN ESNAFA DA HAREKETLİLİK KAZANDIRDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

ING Türkiye yapay zekâyla iş dönüşümünde iki Bronz Stevie Ödülü kazandı
images

Erzurum'da ikinci çeyrekte ruhsat ivmesi: ilk yarıda 4.358 daire onaylandı
images

Simav'da aronya üretimi sahada değerlendirildi
images

Kayısıda ortak akılla kazanma hedefiyle yeni platform kuruluyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kavga sonrası Çivril'de 51 yaşındaki kişi demir çubukla hayatını kaybetti

Büyükşehir’den Büyüktoraman Mahallesi’ne 16,8 milyonluk sıcak asfalt yatırımı

Ardahan'da ağustos ayında dolu cadde ve sokakları beyaza bürüdü

Mardin Artuklu'da sürücünün müdahalesine rağmen otomobil alevlere teslim oldu

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti