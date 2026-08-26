Buldan'a gelen kadın turları esnafın yüzünü güldürdü

Buldan'a gelen ziyaretçi grupları ilçede canlılık yarattı

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ilçe turları kapsamında Buldan'a gelen kadın grupları, ilçenin hem tarihi dokusunu keşfetti hem de yerel ekonomiye doğrudan katkı sağladı. Gün boyu süren ziyaretlerde katılımcılar, ilçenin tanıtımına ilgi gösterirken esnaf alışveriş talepleriyle hareketlilik yaşadı.

turların rotası ve öne çıkan mekanlar:

Organizasyon kapsamında kadınlar öncelikle Yenicekent Mahallesi'ndeki Tripolis Antik Kenti'ni gezdi. Antik kentin ardından tarihi çarşı, 14 Mayıs Caddesi ve Hamamboğazı Sokağı gibi merkezler ziyaret edildi. Misafirler ayrıca ilçedeki tarihi konakları inceleyip, yerel üretim tekstil ve el işi ürünlerden alışveriş yaptı.

esnaf ve tanıtım üzerindeki etkiler:

Buldanlı esnaflar, turların ilçede önemli bir ekonomik ivme oluşturduğunu belirtti. Gün içerisindeki ziyaretçi yoğunluğunun küçük işletmelerde satışları artırdığı, tanıtım açısından da ilçenin görünürlüğünün yükseldiği aktarıldı. Esnaflar, organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi yetkililerine ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

Yetkililer, bu tür kültür ve tanıtım odaklı turların sürdürülebilir turizm ve yerel kalkınma açısından önemine vurgu yaptı. Etkinliklerin devamında benzer rotaların ve yeni tematik gezilerin planlanacağı bildirildi.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN İLÇE TURLARI KAPSAMINDA BULDAN’A GELEN KADINLAR, İLÇENİN TARİHİ VE KÜLTÜREL GÜZELLİKLERİNİ KEŞFEDERKEN ESNAFA DA HAREKETLİLİK KAZANDIRDI.