Kadının elinden sofraya: Hamur'da kooperatifle büyüyen emek

Hamur'da kadın emeği kooperatifle ekonomik değere dönüşüyor

Hamur Kadın Kooperatifi, Ağrı'nın Hamur ilçesinde yaklaşık 6 ay önce hizmete başladı ve yöresel gıdaların üretimiyle hem kadınlara istihdam sağlıyor hem de aile bütçelerine düzenli gelir sunuyor. Kooperatifte şu anda 7 kadın çalışıyor; mantıdan keteye, içli köfteden tandır ekmeğine kadar çok sayıda ürün hazırlanıyor.

kuruluş ve amaç:

Kooperatif, Ağrı Valiliği tarafından kent genelinde istihdamı artırma çalışmaları kapsamında, Kaymakamlık desteğiyle Aile Destek Merkezi bünyesinde kuruldu. Amaç, ilçedeki ev hanımlarının el becerilerini ekonomik hayata kazandırmak ve onlara üretim yapabilecekleri düzenli bir ortam oluşturmak olarak belirlendi.

üretim kapasitesi ve talep:

Kooperatifte üretilen ürünler arasında mantı, içli köfte, kete, poğaça, simit, tandır ekmeği, turşu ve çeşitli tatlılar yer alıyor. Hamur Kaymakamı Erkan Minuz üretimin halkın talebine göre şekillendiğini belirterek, "Kadınlara istihdam alanı oluşturmak istedik. Buradaki ev hanımlarının en çok yapabildikleri yöresel ürünleri üretmeyi düşündük. Mantı, içli köfte, kete, poğaça, simit ve bu tarz ürünler üretiliyor" dedi.

Minuz, talebin artmasıyla kadınların zaman zaman siparişleri yetiştirebilmek için mesai saatlerinin dışında da çalıştığını ve bu nedenle kooperatifin kapasitesinin artırılmasının planlandığını söyledi. Ayrıca, üretimin ekonomik katkısının yanı sıra kadınların sosyalleşmesine olanak sağlamasına da vurgu yaptı.

çalışanların deneyimleri ve beklentileri:

Kooperatifte çalışanlardan Elif Yiğit, çocuklarının büyümesi sonrası evde daha fazla vakit geçirdiğini anlatıyor ve kooperatif sayesinde hem çalışmanın hem de aileye katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor. Elif'in sözleri şöyle: "Evde çok sıkılıyordum. En azından geliyorum burada çalışıyorum. Üniversiteye giden çocuklarım var. Onlara katkı sağladığım zaman onların da hoşuna gidiyor. Bu işi daha büyütüp ileride kendi mutfağımda çalışmak isterim".

Bir diğer çalışan Zehra Oruç ise üretim çeşitliliğine dikkat çekerek, "Kete, mantı, haşhaşlı ve cevizli çörek, sarma, su böreği, mercimek köftesi, içli köfte ve çeşitli tatlılar hazırlıyoruz. Hamur halkı ne ürün isterse biz de ona göre çıkartıyoruz. Halk ne isterse onu yapabiliyoruz. Kendi emeğinin karşılığını almak, ailene katkıda bulunmak güzel bir şey" ifadelerini kullanıyor. Bu sözler kooperatifin yerel talebe güçlü şekilde yanıt verdiğini gösteriyor.

Kooperatif, kadınların evlerden çıkarak üretimin içinde yer almasını sağlarken, elde edilen gelirlerle aile bütçelerine katkı sunulması ve kadınların sosyal hayata katılımının artması açısından ilçede önemli bir model olarak öne çıkıyor.

AĞRI’DA KADIN EMEĞİ KOOPERATİFLE BÜYÜYOR