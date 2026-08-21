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Kütahya'da tarihi kimliğe öncelik: Ulu Cami çevresinde düzenleme çalışmaları

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Ulu Cami çevresindeki düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyip ekiplerden bilgi aldı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 10:08

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EDİTÖR: Aslı Han

Kütahya'da tarihi kimliğe öncelik: Ulu Cami çevresinde düzenleme çalışmaları

Kütahya belediyesi Ulu Cami çevresinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehir merkezindeki Ulu Cami ve çevresinde devam eden düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek ilgili personelden son durum hakkında bilgi aldı.

çalışmanın kapsamı ve uygulama yaklaşımı:

İncelemeye Başkan Yardımcıları Osman Ortaçlı ve Ejderhan Gezer de eşlik etti. Ekipler, uygulamaların tarihi dokuya uygun şekilde yürütüldüğünü ve yapılacak düzenlemelerde malzeme ve estetik uyumuna dikkat edildiğini aktardı. Yapılan değerlendirmelerde, mevcut taş dokunun korunması ve çevre düzenlemesinin kentin mirasıyla uyumlu tutulması öncelikler arasında yer aldı.

vatandaş görüşleri ve belediyenin taahhüdü:

Başkan Kahveci, ekiplerle ve alanda bulunan vatandaşlarla görüşerek çalışmaların ilerleyişi hakkında bilgi aldı ve sürecin titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı. Kütahya Belediyesi yetkilileri, şehrin tarihi mirasının korunması ve kent estetiğinin güçlendirilmesine yönelik uygulamaların devam edeceğini bildirdi; hedefin Ulu Cami çevresinin daha düzenli, estetik ve tarihi kimliğini yansıtan bir görünüme kavuşması olduğu ifade edildi.

KÜTAHYA ULU CAMİ VE ÇEVRESİNDE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

KÜTAHYA ULU CAMİ VE ÇEVRESİNDE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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