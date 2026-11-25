etkinliğin kapsamı:
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kent merkezindeki ulaşım noktalarında farkındalık çalışması yürüttü. Çalışma, yolcu yoğunluğunun yüksek olduğu alanlarda bilgilendirme ve görünürlük sağlamayı hedefledi.
uygulama noktaları:
Çalışma çerçevesinde Kütahya Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Kütahya Tren Garına bilgilendirici afişler asıldı. Ayrıca gişe noktalarına, vatandaşların konu hakkında bilgi edinmesini sağlamak amacıyla bilgilendirme broşürleri bırakıldı.
amaç ve beklenen etki:
Gerçekleştirilen faaliyetle kadına yönelik şiddet konusunda toplumsal farkındalığın artırılması ve vatandaşların bilinçlendirilmesi amaçlandı. Müdürlük, görünür iletişim kanalları aracılığıyla bilginin geniş kitlelere ulaşmasını ve yolcuların gerekli kaynaklara erişimini sağlamayı hedefliyor.
Yerel ölçekte düzenlenen bu tür bilgilendirme çalışmaları, uluslararası farkındalık günlerinin gündemde tutulmasına ve şiddetle mücadelede halk desteğinin güçlendirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.
KÜTAHYA’DA ŞİDDETE KARŞI FARKINDALIK İÇİN TERMİNAL VE TREN GARINDA BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI
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