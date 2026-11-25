ziyaretin ayrıntıları:

Düzce Valisi Mehmet Makas ve eşi Elif Makas, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Neriman Çilingir Huzurevi'nde kalan emekli öğretmen Kadriye Yeşilyaprak ile bir araya geldi.

Kadriye Yeşilyaprak, mesleğini 33 yıl boyunca sürdürmüş bir eğitim emekçisi olarak anıldı; Vali Makas, Yeşilyaprak'ın Öğretmenler Günü'nü kutlayarak kendisine sağlıklı ve huzurlu günler temennisinde bulundu.

gün içinde paylaşılan anlar:

Ziyaret sırasında günün anısına pasta kesildi ve Makas çifti huzurevinde kalan büyüklerle sohbet ederek vakit geçirdi. Etkinlik, öğretmenlik mesleğinin özverisi ve toplumdaki yeri üzerine samimi bir buluşma olarak kayda geçti.

DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS VE EŞİ ELİF MAKAS, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA NERİMAN ÇİLİNGİR HUZUREVİ’NDE KALAN EMEKLİ ÖĞRETMEN KADRİYE YEŞİLYAPRAK İLE BİR ARAYA GELDİ.