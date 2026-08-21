Kuytulcular soruşturmasında arama tutanağına göre 3,9 milyon lira bulundu

Soruşturmada son durum

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmaya yönelik işlem ve ifadeler sürüyor. Gözaltına alınan şüpheliler arasında yer aldığı ileri sürülen Alparslan Kuytul ile birlikte toplam 32 kişinin ifade işlemlerinin tamamlanması bekleniyor. Soruşturma; "suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma" başta olmak üzere çeşitli iddiaları kapsıyor ve dosyada Vergi Usul Kanunu’na muhalefet gibi farklı suçlamalar da bulunuyor.

Evde bulunan değerler:

Soruşturma kapsamında yürütülen aramalarda, yapılanmanın sosyal medya sorumlusu olduğu belirtilen Muhammet Yasin B. adlı şüphelinin evinde para, döviz ve altın ele geçirildiği bildirilmiş; ele geçirilen nakit miktarı tutanaklara göre 3,9 milyon TL olarak kaydedildi. Arama sırasında elde edilen materyallerin ve değerlerin ayrıntıları, adli arama tutanaklarında yer aldı.

Görüntüler ve taraf beyanları:

Dosya kapsamında, Semra Kuytul tarafından sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler gündeme geldi. Semra Kuytul, paylaşılan görüntülerdeki paraların kendi evlerinden çıkmadığını ve söz konusu görüntülerin Eskişehir’deki bir operasyona ait olduğunu ileri sürdü. Buna karşın soruşturma kayıtlarına göre görüntülere konu olan değerler, arama tutanaklarında belirtilen adreste bulunduğu yönünde kayda geçirildi.

Arama tutanağında yer alan 18 Ağustos 2026 tarihi, işlemin belgelendiği tarih olarak dikkat çekiyor. Tutanaklarda aramanın yapıldığı adres, ele geçirilen materyaller ve işlemin ayrıntıları ayrıntılı şekilde kayıt altına alındı.

Soruşturmanın seyri:

Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor; gözaltındaki şüphelilerin ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından dosyada yeni adımların atılması bekleniyor. Yetkililer, arama ve ele geçirme işlemlerine ilişkin kayıt ve tutanakların yasal süreçte delil niteliği taşıdığını belirtiyor.

Önümüzdeki dönemde savcılık ve kolluk birimlerinin yürüttüğü incelemeler sonucunda soruşturmanın yönü ve olası ek işlemler kamuoyuyla paylaşılacak.

"Kuytulcuların" sosyal medya sorumlusunun evinden 3.9 milyon TL çıktı