kuzenini kalbinden bıçaklamakla suçlanan sanığın 6. duruşması yapıldı

duruşmada gelişmeler:

Gaziantep 1 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 6. duruşmasına tutuklu sanık Bekir U., sanık avukatları, maktul aile yakınları, maktul avukatı ve tanıklar katıldı. Mahkeme, duruşmada olay sırasında orada bulunan bir tanığı dinledi ve duruşma tutanakları üzerinden ilerledi.

Heyet, dosyanın esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için savcılığa gönderilmesine karar verdi ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

sanığın savunması:

Duruşmada söz alan tutuklu sanık Bekir U., daha önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Maktul sürekli bana musallat oldu. Ben sürekli kaçtım" ifadelerini kullandı. Sanık, olay günü kaçmak istediğini, ancak aracının önünün kesildiğini ve maktulü öldürme veya yaralama kastının bulunmadığını söyledi. Ayrıca, "Ben öldürmek istemedim. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim" diye konuştu.

mahkemenin kararı ve süreç:

Mahkeme heyeti, soruşturma ve delillerin değerlendirilmesi sürecinin devam etmesi gerektiğini belirterek Bekir U.'nun tutukluluk halinin devamına hükmetti. Dosya, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması amacıyla iddia makamına gönderildi ve sonraki duruşma için tarih belirlendi.

olayın geçmişi:

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Ahmet Ziylan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, daha önce ortak iş yaptığı öğrenilen kuzenler Mikail U. (34) ile B.U. (32) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, B.U. iddiasına göre kuzeni Mikail U.'yu kalbinden bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Mikail U. özel bir hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeden kaçan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı ve gözaltına alındı.

GAZİANTEP'TE KUZENLER ARASINDA ALACAK VERECEK MESELESİ NEDENİYLE ÇIKAN KAVGADA KALBİNDEN BIÇAKLANAN MİKAİL U.'NUN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ DAVADA KATİL ZANLISI BEKİR U. GAZİANTEP 1 AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDE 6’NCI KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI.