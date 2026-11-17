Kuzey Ege'de sefer iptalleri

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine 18 Kasım tarihli bazı feribot seferleri, Kuzey Ege'deki olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

İptal edilen seferler:

Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli'den saat 15.00 ve 19.00, Bozcaada'dan saat 14.00 ve 18.00 seferleri; Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 13.00 ve 17.00, Gökçeada'dan saat 11.00 ve 15.00 seferleri iptal edildi.

Firma açıklaması:

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım AŞ, iptallerin Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştiğini duyurdu.

Bozcaada ve Gökçeada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi