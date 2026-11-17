Iğdır ovasında sonbahar renkleri

Iğdır’da sonbaharın yükselen serinliğiyle birlikte kayısı ağaçlarının sararan yaprakları ova boyunca farklı tonlar oluşturdu. Mikroklima iklimi ve verimli topraklarıyla bölge, halk arasında "Doğu’nun Çukurova’sı" olarak anılıyor; bu özellik, ağaçların yıl içinde değişen görünümünü de belirginleştiriyor.

İlkbaharda beyaz çiçekleriyle dikkati çeken ağaçlar, yazın Şalak kayısısı gibi türleriyle üreticinin önemli gelir kaynaklarından biri olurken, kasım ayında yapraklarının sararıp dökülmesiyle bahçeler bambaşka bir atmosfere kavuşuyor.

Renk geçişlerinin öne çıktığı alanlar:

Özellikle Melekli beldesi, İrem Bağları ve çevresindeki bahçelerde ağaçların yaprakları sarı, turuncu ve kızıl tonlara dönüşerek fotoğraf karelerine yansıyacak görüntüler oluşturuyor. Ağrı Dağı eteklerinde uzanan kayısı bahçeleri, sonbaharın kendine has renkleriyle doğal bir stüdyo görünümü veriyor.

Yaprakların dökülmesiyle birlikte ağaçlar kışı karşılamaya hazırlanırken üreticiler de bahçelerde budama, gübreleme ve bakım çalışmalarını sürdürüyor; bu hazırlıklar yeni sezon verimi için kritik önem taşıyor.

Tarımın yanı sıra doğal bir fon olarak kayısı bahçeleri:

Iğdır’daki kayısı bahçeleri yalnızca tarımsal alan olmaktan çıkıp, sonbaharda çiftlerin fotoğraf tercihleri arasında öne çıkıyor. Evlilik hazırlığı yapanlar, sarı ve kızıl yapraklar arasında anı ölümsüzleştirmek için bahçeleri tercih ediyor.

Derem ve Resul çifti de söz çekimleri için bu mekanları seçenlerden. Derem Yıldız, söz çekimleri için özellikle sonbaharı beklediklerini, kayısı ağaçlarının sararan yaprakları arasında fotoğraf çektirmenin kendileri için önemli olduğunu söyledi ve bu doğal atmosferin herkese tavsiye edileceğini belirtti.

Iğdır’ın kayısı bahçeleri, meyve sezonu dışında da kent peyzajına katkıda bulunuyor; sararan yapraklar hem üreticinin yoğun çalışmalarını hatırlatıyor hem de bölgenin doğal güzelliklerini öne çıkarıyor.

IĞDIR'DA SONBAHARIN GELİŞİYLE BİRLİKTE KAYISI AĞAÇLARININ SARARAN YAPRAKLARI, OVADA RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU.