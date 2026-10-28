Ladik'te geleneksel sanatlara adanmış sergi: hüsn-i hat, tezhip ve minyatür

ladik'te geleneksel sanatlar sergisi

Samsun'un Ladik ilçesinde düzenlenen Hüsn-i Hat, Tezhip ve Minyatür Sergisi, sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Sergi, Ladik Şehit Uğur Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirildi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde doktora çalışmalarını sürdüren müzehhibe Fatıma Hümeyra Yüksel'in eserlerini sundu.

açılış töreni ve katılımcılar:

Açılış törenine Ladik Kaymakamı Serkan Kaya, Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal ve Ladik İlçe Millî Eğitim Müdürü Erdal Aksoy ile birlikte öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Katılımcıların yoğun ilgisi, etkinliğin yerel düzeyde karşılık bulduğunu gösterdi.

eserlerin hazırlanışı ve anlatılan teknikler:

Fatıma Hümeyra Yüksel, sergide hüsn-i hat, tezhip ve minyatür sanatlarının tarihî ve estetik özelliklerini anlatarak eserlerin hazırlanma süreçlerini ayrıntılı biçimde açıkladı. Ziyaretçiler, taslak aşamasından son rötuşa kadar farklı teknikleri ve uygulama adımlarını yakından görme ve öğrenme fırsatı buldu.

ebru atölyesi deneyimi:

Sergi gezisinin ardından protokol üyeleri okulun ebru atölyesini ziyaret etti ve öğrencilerle birlikte uygulamaya katıldı. Su üzerinde oluşturulan desenlerin kâğıda aktarılması yöntemiyle yapılan çalışma, katılımcılara geleneksel sanatların hem görsel hem de uygulamalı yönlerini deneyimleme imkânı sundu.

Sergi, farklı tekniklerle hazırlanmış eserleri bir araya getirerek geleneksel Türk-İslam sanatlarının inceliklerinin tanıtılmasına katkı sağladı. Etkinlik, öğrencilerin kültürel mirasla tanışması ve bu sanatların gelecek kuşaklara aktarılması açısından önemli bir fırsat olarak değerlendirildi.

LADİK İLÇESİNDE GELENEKSEL TÜRK-İSLAM SANATLARININ SEÇKİN ÖRNEKLERİNİ BİR ARAYA GETİREN HÜSN-İ HAT, TEZHİP VE MİNYATÜR SERGİSİ, DÜZENLENEN TÖRENLE SANATSEVERLERİN ZİYARETİNE AÇILDI.