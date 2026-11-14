Lodosu izleyen sağanak Tekirdağ sokaklarını duraklara çevirdi

Lodosun ardından akşam sağanağı Tekirdağ'ı etkiledi:

Tekirdağ'da gün boyunca etkili olan lodosun ardından akşam saatlerinde başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde ölçülen 25 derece hava sıcaklığı, yağışla birlikte 13 derece'ye gerilerken hissedilen sıcaklık 11 derece olarak kaydedildi.

Sokaklarda etkiler:

Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda hareketlilik azaldı. Dışarıda bulunan vatandaşlar yağmurdan korunmak için otobüs duraklarına ve kapalı alanlara sığındı; bazıları ise şemsiyeleriyle yollarına devam etti. Yağışın başlamasıyla beraber açık alanlardaki yoğunluk gözle görülür şekilde düştü.

Vatandaşların gözlemleri:

Emekli devlet memuru Ferit Gökçe, Tekirdağ'da lodosun ardından genellikle yağış görüldüğünü belirterek, 'Genellikle lodostan sonra yağmur olur. Tekirdağ’da deniz kenarında deniz taşar gibi olur. İskeleye, iş yerlerine ve caddeye su basar' dedi. Bu tür ani geçişlerin kent merkezindeki günlük hayatı etkilediği vurgulandı.

Meteoroloji uyarısı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış ve olumsuz hava şartlarına ilişkin uyarılarının ardından, bölgedeki yağışın gece geç saatlere kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Yetkililer, ani sıcaklık düşüşü ve yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

TEKİRDAĞ’DA GÜN İÇERİSİNDE ETKİLİ OLAN LODOSUN ARDINDAN AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLAYAN ŞİDDETLİ YAĞIŞ, KENTTE GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ.