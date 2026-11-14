Mudanya siyasetinin kurucularından Mevlana Şimşek son yolculuğuna uğurlandı

Mevlana Şimşek son yolculuğuna uğurlandı:

AK Parti Mudanya Kurucu İlçe Başkanı Mevlana Şimşek için Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından sevenleri ve yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze töreni ve defin:

Şimşek'in cenaze namazı, ikindi namazına müteakip kılındı. Namazın ardından cenaze, Ömerbey Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Katılımcılar ve taziye kabulü:

Törene; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin Biba, Mudanya Kaymakamı Enver Yılmaz, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, eski bakan Hakan Çavuşoğlu, Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, eski Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, AK Parti Mudanya İlçe Başkanı ve teşkilat mensupları, siyasi parti temsilcileri, ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.

Ailesi ve yakınları, defin sonrası taziyeleri kabul etti.

BURSA'NIN MUDANYA İLÇESİNDE, AK PARTİ MUDANYA KURUCU İLÇE BAŞKANI MEVLANA ŞİMŞEK, BUGÜN DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİNİN ARDINDAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.