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Mudanya siyasetinin kurucularından Mevlana Şimşek son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti Mudanya kurucu ilçe başkanı Mevlana Şimşek, ikindi namazının ardından Ömerbey Mezarlığı'na defnedildi; törene siyasiler, aile ve sevenleri katıldı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 18:22

GÜNCELLEME: 14 Kasım 2026 - 18:32

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Mudanya siyasetinin kurucularından Mevlana Şimşek son yolculuğuna uğurlandı

Mevlana Şimşek son yolculuğuna uğurlandı:

AK Parti Mudanya Kurucu İlçe Başkanı Mevlana Şimşek için Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından sevenleri ve yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze töreni ve defin:

Şimşek'in cenaze namazı, ikindi namazına müteakip kılındı. Namazın ardından cenaze, Ömerbey Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Katılımcılar ve taziye kabulü:

Törene; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin Biba, Mudanya Kaymakamı Enver Yılmaz, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, eski bakan Hakan Çavuşoğlu, Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, eski Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, AK Parti Mudanya İlçe Başkanı ve teşkilat mensupları, siyasi parti temsilcileri, ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.

Ailesi ve yakınları, defin sonrası taziyeleri kabul etti.

BURSA&#039;NIN MUDANYA İLÇESİNDE, AK PARTİ MUDANYA KURUCU İLÇE BAŞKANI MEVLANA ŞİMŞEK, BUGÜN DÜZENLENEN...

BURSA'NIN MUDANYA İLÇESİNDE, AK PARTİ MUDANYA KURUCU İLÇE BAŞKANI MEVLANA ŞİMŞEK, BUGÜN DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİNİN ARDINDAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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