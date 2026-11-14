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Gaziantep'te Dülük tüneli'nde sona doğru: bakan Uraloğlu incelemelerde bulundu

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziantep Dülük Tüneli inşaatındaki son durumu yerinde inceledi; 3 bin 500 metrelik çift tüplü tünel hızla ilerliyor.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 16:48

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EDİTÖR: Aslı Han

Gaziantep'te Dülük tüneli'nde sona doğru: bakan Uraloğlu incelemelerde bulundu

bakanın saha ziyareti ve değerlendirmesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziantep’te yapımı süren Dülük Tüneli şantiyesinde incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmaları yerinde gören Bakan Uraloğlu, yetkililerden bilgiler alıp basın mensuplarına projeyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Uraloğlu, tünelin kent için önemine vurgu yaparak, "Gaziantep’te güzel bir ulaştırma projesini el birliğiyle hayata getiriyoruz" ifadelerini kullandı. Projenin ortaklık ve iş bölümüyle yürütüldüğünü, Büyükşehir Belediyesi, organize sanayi bölgesindeki müteşebbisler ve bakanlığın katkılarıyla orta yol bulunarak inşaata başlandığını belirtti.

projenin teknik ayrıntıları ve kapasitesi:

Proje kapsamında 3 bin 500 metre çift tüplü tünel inşa ediliyor; bağlantı yollarıyla birlikte günlük 50-60 bin araç geçişinin hedeflendiği, yaklaşık 300 bine yakın vatandaşın kış şartlarında yaşanan sorunlardan etkilenmemesi amaçlandığı açıklandı. Bölgedeki yaklaşık 1.400 fabrikanın lojistik ihtiyaçlarına da katkı sağlayacak güzergah, mevcut lase ve sorunlu kesimler yerine daha güvenli standartlarda bir alternatif sunacak.

İnşaat ilerlemesine ilişkin bilgi veren Uraloğlu, tünellerin kazı ve desteklemelerinin tamamlandığını, bir tüp için 1.900 metre, diğer tüp için ise 1.800 metre ilerleme kaydedildiğini söyledi. Nihai beton çalışmalarının başladığı, ikinci kalıbın alana geldiği ve giriş kısmında çalışmaların görünür hale geldiği aktarıldı.

zamanlama, riskler ve takip süreci:

Bakan, zeminin çok sıkıntılı olmadığını ve yüklenici firma ile teknik ekiple yapılan görüşmeler sonucunda projenin önümüzdeki senenin sonuna kadar Gazianteplilerin hizmetine sunulabileceğini belirtti. Ancak tünel çalışmalarında karşılaşılabilecek teknik problemlere dikkat çekerek kesin tarihin tüneldeki gelişime bağlı olduğunu vurguladı. Karayolları Genel Müdürlüğü ve ilgili ekiplerin süreci yakından takip edeceği kaydedildi.

Uraloğlu, projenin Gaziantep modelinde sorumluluk paylaşımıyla gerçekleştirildiğini, kimin gücü yetiyorsa katkı verdiğini ve bunun ilin ihtiyaçlarına uygun bir çözüm ürettiğini söyledi.

Programa, Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, MHP İl Başkanı Sait Kılıç ile AK Parti Gaziantep milletvekilleri Abdülhamit Gül, Ali Şahin, Derya Babak, İrfan Çelikaslan ve kent protokolü katıldı.

Yetkililer, inşaatın ilerleyişi ve açılış takvimi hakkında düzenli bilgilendirme yapılacağını, ilerleyen dönemlerde saha ziyaretleriyle projeye dair kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edeceğini belirtti.

Bakan Uraloğlu, Gaziantep Dülük Tüneli&#039;nde incelemelerde bulundu

Bakan Uraloğlu, Gaziantep Dülük Tüneli'nde incelemelerde bulundu

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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