Dolar 48,9772 +0,12%
Euro 55,7014 -0,07%
Bist 12.575,46 -2,51%
Altın Gram 6.537,33 -3,92%
EUR/USD 1,1369 -0,22%
Brent Petrol 100,23 +2,86%
--°

Lojmana geçmek için beklerken yaşamını yitiren genç kadının cenazesi teslim edildi

Manavgat'ta tırın devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Rus uyruklu Arina Dautova'nın cenazesi ablası tarafından Antalya Adli Tıp'tan teslim alındı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 13:47

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Lojmana geçmek için beklerken yaşamını yitiren genç kadının cenazesi teslim edildi

Manavgat'ta tırın devrilmesi: iki genç yaşamını yitirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün akşam saat 19.00 sularında meydana gelen kazada, yol kenarındaki durakta bekleyen iki genç kadın tırın dorse altında kalarak hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenler Rus uyruklu Arina Dautova (20) ile Azerbaycan uyruklu Alyona Dovgalyova (23) olarak tespit edildi.

Kaza anı ve müdahale:

Olay, Manavgat-Alanya D-400 kara yolunun Çolaklı Süral kavşağında gerçekleşti. İddiaya göre 68 KD 606 ve 68 AGS 028 dorse plakalı tırın sürücüsü Hüseyin Ç. yönetimindeki araç, trafik lambalarında bekleyen 34 FZJ 464 plakalı otomobile çarptıktan sonra devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi; çevredeki vatandaşların bildirimleri üzerine vinç çağrıldı ve tır uzun uğraşlarla kaldırıldı.

Kazaya müdahale eden ekipler, yol kenarındaki dolmuş durağında bulunan iki kadının tırın altında olduğunu tespit ederek cansız bedenlere ulaştı. Olay yerinde yapılan tespitler ve ilk incelemeler sonucu kimlikleri belirlenen genç kadınların cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Cenaze teslimi ve tören planı:

Adli Tıp Kurumu'nda işlemleri tamamlanan Arina Dautova'nın cenazesi bugün ablası ve yakınları tarafından teslim alındı. Teslim anında abla, kardeşine ait eşyaların konulduğu poşete bakarak uzun süre gözyaşı döktü; eş ve yakınları tarafından sakinleştirildi. Cenaze töreniyle ilgili olarak Arina Dautova'nın Çarşamba günü Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

Yetkililer kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve olayın oluş şekline ilişkin incelemelerin devam ettiğini açıkladı. Olayda otomobil sürücüsü Gürkan T. (56) ile tır sürücüsü hakkında da işlemler yapıldığı belirtildi. Her iki kaybın da çalıştığı otelde animatör olarak görev yaptıkları ve yolun karşısındaki otel lojmanına geçmek için bekledikleri öğrenildi.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE DÜN AKŞAM TIRIN DEVRİLMESİ SONUCU ALTINDA DORSENİN ALTINDA KALARAK...

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE DÜN AKŞAM TIRIN DEVRİLMESİ SONUCU ALTINDA DORSENİN ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBEDEN 2 KADINDAN KAZAKİSTAN VATANDAŞI ARİNA DAUTOVA’NIN CENAZESİ ABLASI TARAFINDAN GÖZYAŞLARI İÇİNDE TESLİM ALINDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eceabat'te sürdürülen çalışmada çok sayıda kaçakçılık ekipmanı ele geçirildi
images

Yenihan'da minibüs ile tırın çarpışması: sürücü yaşamını yitirdi, 11 kişi yarala...
images

Akçadağ'daki arazi kavgasında baba ile oğula toplam 50 yıl 3 ay hapis
images

Çarpışmanın ardından Antakya'da 7 kişiye son görev

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mardin'de sporla buluşma: gençlere altyapı ve destek vurgusu

Yenihan'da minibüs ile tırın çarpışması: sürücü yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı

Akçadağ'daki arazi kavgasında baba ile oğula toplam 50 yıl 3 ay hapis

yüksel yıldırım: kırgınlıkları bir kenara bırakıp omuz omuza olalım

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi